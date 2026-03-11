台日跨國合作再添新作 青春電影《星空之夏》基隆開鏡

台日合製青春電影《星空之夏》基隆開鏡。（映虹影視提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台日合製青春電影《星空之夏》（日文片名《星の音》）於農曆春節期間已率先在日本東京與岐阜縣飛驒市完成部分前期拍攝，近期劇組移師台灣，在基隆舉行開鏡儀式並正式投入主要場景拍攝。導演林明智率領主要演員田牧空、王碩瀚、今子嫣、賴宥成、李右杭一同出席，宣告電影在台灣的拍攝工作全面啟動。

該片由日本新生代演員田牧空與台灣演員王碩瀚領銜主演，拍攝地橫跨日本與台灣兩地，包括日本東京、岐阜縣飛驒市，以及台灣的基隆市與台北市。透過兩地城市風景與文化氛圍的交織，電影將呈現一段跨越語言與國界的青春故事。

電影《星空之夏》男主角王碩瀚。（映虹影視提供）

故事描述日本少女白石美月，在父親過世後隨母親來到台灣基隆生活。身處陌生城市的她，偶然遇見在街頭唱歌、努力追尋音樂夢想的青年薩米。兩人因音樂而逐漸拉近距離，在語言不完全相通的情況下，仍透過旋律與歌聲建立起深刻的情感連結。

然而，美月因突如其來的疾病倒下，失去了過去的記憶，最終回到日本與母親生活。留在台灣的薩米則帶著兩人相遇那天的旋律，踏上成為歌手的道路。隨著時間流逝，命運再次將兩人牽引在一起，展開一段關於記憶、音樂與成長的動人篇章。

飾演女主角白石美月的田牧空，此次也是她首次擔任電影主演。談及接演本片的契機，她表示：「第一次閱讀劇本時，我就被其中的核心主題深深吸引——『用心看到的聲音，會是什麼樣的聲音？』這句話讓我思考了很久。劇本裡蘊含的情感非常細膩，也讓我深受感動，因此非常希望能參與這部作品，透過角色把這份感動傳遞給觀眾。」

電影《星空之夏》女主角田牧空。（映虹影視提供）

男主角薩米則由台灣演員王碩瀚飾演，王碩瀚過去曾憑藉電影《真．新的一天》受到關注，同時也是曾在日本出道的樂團「noovy」吉他手，擁有跨足影視與音樂的背景。他表示，這次參與台日合製電影感到十分興奮，也對劇組在日本拍攝期間的照顧印象深刻。「在日本拍攝時，劇組給了我很多幫助，空檔時間還帶我們去吃了很多當地美食。現在劇組來到台灣拍攝，換我盡地主之誼。我已經準備好工作人員們最期待的珍珠奶茶，希望大家都能好好品嚐台灣的味道。如果拍攝行程有休假，也希望能帶日本團隊到處走走，看看台灣的風景。」

本片導演林明智為近年備受矚目的新銳導演，曾參與日台合作恐怖電影《The Curse》的製作，擁有跨國影視合作經驗。劇本則由日本編劇尾井慎太郎執筆，他曾在多項美國劇本競賽中獲獎，擅長以細膩情感描寫人物關係。電影於2026年2月在日本岐阜縣飛驒市正式啟動拍攝並舉行製作發布會，完成日本部分拍攝後，劇組隨即移師台灣，於基隆市與台北市展開主要場景拍攝。

結合青春、音樂與星空元素的跨國故事，《星空之夏》透過台日兩地不同的城市景色與文化背景，描繪年輕世代在成長過程中追尋夢想與情感的旅程。電影以音樂作為情感連結的核心，串起跨越時間與距離的相遇與重逢。製作團隊表示，希望透過這部作品，帶給觀眾一段溫暖而動人的青春記憶。《星空之夏》預計於2027年在台灣與日本兩地上映。

