SMAP神曲突上串流！官方喊「違法上傳」粉絲反應超意外

SMAP經典好歌至今依舊未能在串流平台聽見。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本傳奇男團SMAP雖然已在2016年解散，但影響力仍然驚人。最近，一起「神曲事件」再度點燃粉絲熱議。

近日有日本網友發現，包括經典歌曲《らいおんハート》在內的多首SMAP歌曲，突然出現在音樂串流平台上，消息瞬間在網路傳開。

請繼續往下閱讀...

然而沒多久，唱片公司Victor娛樂就緊急出面澄清，表示這些音源並非官方釋出，而是違法上傳。公司隨即發表聲明，提醒粉絲不要點擊或收聽相關內容，並正在處理相關問題。

但事件反而引爆另一波討論。許多粉絲紛紛留言：「既然大家都想聽，為什麼不乾脆官方上架呢？」、「SMAP的歌真的該解禁串流了吧！」、「解散快10年了，還是只能靠CD聽。」

事實上，自從SMAP解散後，他們的歌曲一直沒有開放在Spotify、Apple Music等平台上架，也讓許多新世代聽眾難以接觸這些經典作品。

日媒報導，根據業界人士說法，當年SMAP解散並非和平分手，背後牽涉舊傑尼斯事務所內部權力鬥爭、經紀人離職以及成員關係裂痕等問題。如今成員分屬不同經紀公司，要在版權與權利分配上取得共識並不容易。

更關鍵的是，唱片公司直接表示：「目前沒有推出SMAP串流音源的計畫。」因此，即使粉絲再怎麼期待SMAP的歌曲短期內登上串流平台，機會依然渺茫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法