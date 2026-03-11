自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

神隱16年還不復出 元斌老婆李奈映親揭私下生活

元斌（左）、老婆李奈映。（翻攝自X，合成圖）元斌（左）、老婆李奈映。（翻攝自X，合成圖）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國「神隱男神」元斌到底何時復出？一直是韓劇迷心中的未解之謎。近日，他的妻子李奈映在韓劇《榮耀：她們的法庭》宣傳訪問中罕見談到老公近況，引發韓國網友熱議。

李奈映最近以ENA懸疑劇《榮耀：她們的法庭》時隔3年回歸小螢幕。劇中她飾演替性犯罪受害者辯護的明星律師，劇情沉重卻引發不少討論。該劇最終以4.7%收視率完結，結局卻留下伏筆，讓觀眾猜測應會推出第二季。

不過比起戲劇內容，最讓外界關注的還是元斌。元斌自2010年演完電影《大叔》後幾乎消失在演藝圈，16年來只偶爾拍廣告，卻始終沒有新作品。外界一直猜測他是否「退休」甚至有人認為他早已對演戲失去興趣。

但李奈映這次直接打破傳聞。她透露，元斌其實一直很關心她的作品，甚至在看劇時不斷猜劇情：「他一直問我是不是這樣發展，但我完全不劇透。」語氣就像普通夫妻追劇聊天。

李奈映還表示：「他其實演戲慾望很強。」還透露兩人其實很少一起完整追劇，「有些集數我會叫他之後自己看，因為有點不好意思。」據報導，兩人的10歲兒子多半愛看動畫，還搞不太懂原來父母是知名演員。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中