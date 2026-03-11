神隱16年還不復出 元斌老婆李奈映親揭私下生活

元斌（左）、老婆李奈映。（翻攝自X，合成圖）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國「神隱男神」元斌到底何時復出？一直是韓劇迷心中的未解之謎。近日，他的妻子李奈映在韓劇《榮耀：她們的法庭》宣傳訪問中罕見談到老公近況，引發韓國網友熱議。

李奈映最近以ENA懸疑劇《榮耀：她們的法庭》時隔3年回歸小螢幕。劇中她飾演替性犯罪受害者辯護的明星律師，劇情沉重卻引發不少討論。該劇最終以4.7%收視率完結，結局卻留下伏筆，讓觀眾猜測應會推出第二季。

請繼續往下閱讀...

不過比起戲劇內容，最讓外界關注的還是元斌。元斌自2010年演完電影《大叔》後幾乎消失在演藝圈，16年來只偶爾拍廣告，卻始終沒有新作品。外界一直猜測他是否「退休」？甚至有人認為他早已對演戲失去興趣。

但李奈映這次直接打破傳聞。她透露，元斌其實一直很關心她的作品，甚至在看劇時不斷猜劇情：「他一直問我是不是這樣發展，但我完全不劇透。」語氣就像普通夫妻追劇聊天。

李奈映還表示：「他其實演戲慾望很強。」還透露兩人其實很少一起完整追劇，「有些集數我會叫他之後自己看，因為有點不好意思。」據報導，兩人的10歲兒子多半愛看動畫，還搞不太懂原來父母是知名演員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法