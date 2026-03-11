許維恩乳癌手術前交代遺產爆「老公沒在名單」！聞「沈玉琳喝符水」反應曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕許維恩去年確診乳癌一期後，動刀切除左乳，且雙乳都裝上假體，今露面受訪時對於病情相當樂觀，有一個2歲多女兒的她甚至脫口而出：「人生大不了就是離開！」主要是因為她手術前就為女兒做好所有未來的安排，包括未來教育基金，還有所有理財安排等，至於老公王家梁？她樂呵呵回：「他很好，我不擔心他，我相信他跟2個姊姊們都會按照我計畫的去做。」

長庚醫院乳房神經重建醫學發表會，許維恩與會。（記者胡舜翔攝）

她因為要控制荷爾蒙吃了停經藥，許維恩提前進入更年期，加上先前的冷凍胚胎都用完，因此之前講的二胎計劃，她說：「現在（身體）狀況不適合，順其自然。」

請繼續往下閱讀...

這長達11小時的左乳切除重建和右乳植入假體的手術，她慶幸媽媽過去就幫她買癌症保險，「很多東西都是你沒想過的，我也沒想過我會得癌症。」許維恩目前飲食正常，想吃什麼吃什麼，她還特別感謝公婆的貼心，在她治療期間天天煮雞湯和粥。

此外，許維恩與沈玉琳曾合作主持節目《哈囉你有事嗎？》，從昔日的隊友變成「病友」，沈玉琳先前受訪時，曾透露在生病時，只要知道什麼偏方都想試試，最後連符水都喝了，許維恩今聽聞後哈哈大笑，她說自己不信偏方，就是乖乖按照醫師的方式治療。

