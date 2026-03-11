自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

許維恩乳癌手術前交代遺產爆「老公沒在名單」！聞「沈玉琳喝符水」反應曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕許維恩去年確診乳癌一期後，動刀切除左乳，且雙乳都裝上假體，今露面受訪時對於病情相當樂觀，有一個2歲多女兒的她甚至脫口而出：「人生大不了就是離開！」主要是因為她手術前就為女兒做好所有未來的安排，包括未來教育基金，還有所有理財安排等，至於老公王家梁？她樂呵呵回：「他很好，我不擔心他，我相信他跟2個姊姊們都會按照我計畫的去做。」

長庚醫院乳房神經重建醫學發表會，許維恩與會。（記者胡舜翔攝）長庚醫院乳房神經重建醫學發表會，許維恩與會。（記者胡舜翔攝）

她因為要控制荷爾蒙吃了停經藥，許維恩提前進入更年期，加上先前的冷凍胚胎都用完，因此之前講的二胎計劃，她說：「現在（身體）狀況不適合，順其自然。」

這長達11小時的左乳切除重建和右乳植入假體的手術，她慶幸媽媽過去就幫她買癌症保險，「很多東西都是你沒想過的，我也沒想過我會得癌症。」許維恩目前飲食正常，想吃什麼吃什麼，她還特別感謝公婆的貼心，在她治療期間天天煮雞湯和粥。

此外，許維恩與沈玉琳曾合作主持節目《哈囉你有事嗎？》，從昔日的隊友變成「病友」，沈玉琳先前受訪時，曾透露在生病時，只要知道什麼偏方都想試試，最後連符水都喝了，許維恩今聽聞後哈哈大笑，她說自己不信偏方，就是乖乖按照醫師的方式治療。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中