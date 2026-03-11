自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

高調宣布「才華換桃花」！純愛女星「枕頭大戰」被告白了

〔記者張釔泠／台北報導〕曾在2024年以洗腦神曲《都是weather你》在社群平台創下超過400萬次觀看的「純愛天然系唱作歌手」—— JOYCE 就以斯，宣布將於3月15日在SUB LIVE 舉行首張創作專輯《才華換桃花 Talent Flower》發片專場演出，將帶著這張「愛得很濃」的作品，與樂迷在現場一同找回心之所向 。

JOYCE就以斯《才華換桃花》15日專場SUB LIVE開唱。（瓢蟲音樂提供）JOYCE就以斯《才華換桃花》15日專場SUB LIVE開唱。（瓢蟲音樂提供）

這次的專場演出特邀金曲製作人「雲端司機CLOUDRIVER」李權哲夢幻聯動，這段合作源於一場勇敢的追夢。JOYCE 分享了收錄在專輯的單曲《靠很近》的製作過程，當時她錄下了在當初追求伴侶時的徬徨，選擇以「此時此刻早就已是我目的地」這句歌詞療癒自己。

JOYCE就以斯《才華換桃花》15日專場SUB LIVE開唱。（瓢蟲音樂提供）JOYCE就以斯《才華換桃花》15日專場SUB LIVE開唱。（瓢蟲音樂提供）

這份釋然更意外牽起她與偶像李權哲的緣分；憑著一股熱血，她鼓起勇氣將 Demo 寄出，沒想到竟獲得李權哲親自回覆。在李權哲操刀下，《靠很近》這首歌被注入了更多 R&B 的靈魂，讓這份濃烈的告白，蛻變出更自在、輕盈的狀態。

JOYCE就以斯與嘉賓「雲端司機」李權哲。（瓢蟲音樂提供）JOYCE就以斯與嘉賓「雲端司機」李權哲。（瓢蟲音樂提供）

近期她在專場前夕參加浮現祭演出中，JOYCE 經歷了一場令人難忘的意外，在一場一年一度的「枕頭大戰」中，一位參賽對打的樂迷同學不小心受傷脫臼，JOYCE 在社群 Reels 中回憶，當時腦袋瞬間空白，閃過無數糟糕狀況，心裡全是對樂迷的抱歉；沒想到當時在擂台上，受傷的同學第一時間竟是向她告白，大聲說著「我很喜歡妳的歌！」，更大方表示「不打不相識」，隔天也重返舞台支持，JOYCE 更在演出現場直接演唱對方最愛的《做我的初戀》。

JOYCE就以斯《才華換桃花》15日專場SUB LIVE開唱。（瓢蟲音樂提供）JOYCE就以斯《才華換桃花》15日專場SUB LIVE開唱。（瓢蟲音樂提供）

該同學甚至放話15日要到發片專場「再戰一場」，讓 JOYCE 苦笑求饒：「票快賣完了，現場應該沒位置再放一張擂台，但歡迎大家來聽我用 Full Band 唱新歌，感受絕對安全的浪漫！」此次票種特別設計了具特殊含義的「才華單人票」、「桃花雙人票」，以及包含會後簽名與限定小禮的「一生一世 VIP」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中