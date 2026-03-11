高調宣布「才華換桃花」！純愛女星「枕頭大戰」被告白了

〔記者張釔泠／台北報導〕曾在2024年以洗腦神曲《都是weather你》在社群平台創下超過400萬次觀看的「純愛天然系唱作歌手」—— JOYCE 就以斯，宣布將於3月15日在SUB LIVE 舉行首張創作專輯《才華換桃花 Talent Flower》發片專場演出，將帶著這張「愛得很濃」的作品，與樂迷在現場一同找回心之所向 。

JOYCE就以斯《才華換桃花》15日專場SUB LIVE開唱。（瓢蟲音樂提供）

這次的專場演出特邀金曲製作人「雲端司機CLOUDRIVER」李權哲夢幻聯動，這段合作源於一場勇敢的追夢。JOYCE 分享了收錄在專輯的單曲《靠很近》的製作過程，當時她錄下了在當初追求伴侶時的徬徨，選擇以「此時此刻早就已是我目的地」這句歌詞療癒自己。

這份釋然更意外牽起她與偶像李權哲的緣分；憑著一股熱血，她鼓起勇氣將 Demo 寄出，沒想到竟獲得李權哲親自回覆。在李權哲操刀下，《靠很近》這首歌被注入了更多 R&B 的靈魂，讓這份濃烈的告白，蛻變出更自在、輕盈的狀態。

JOYCE就以斯與嘉賓「雲端司機」李權哲。（瓢蟲音樂提供）

近期她在專場前夕參加浮現祭演出中，JOYCE 經歷了一場令人難忘的意外，在一場一年一度的「枕頭大戰」中，一位參賽對打的樂迷同學不小心受傷脫臼，JOYCE 在社群 Reels 中回憶，當時腦袋瞬間空白，閃過無數糟糕狀況，心裡全是對樂迷的抱歉；沒想到當時在擂台上，受傷的同學第一時間竟是向她告白，大聲說著「我很喜歡妳的歌！」，更大方表示「不打不相識」，隔天也重返舞台支持，JOYCE 更在演出現場直接演唱對方最愛的《做我的初戀》。

該同學甚至放話15日要到發片專場「再戰一場」，讓 JOYCE 苦笑求饒：「票快賣完了，現場應該沒位置再放一張擂台，但歡迎大家來聽我用 Full Band 唱新歌，感受絕對安全的浪漫！」此次票種特別設計了具特殊含義的「才華單人票」、「桃花雙人票」，以及包含會後簽名與限定小禮的「一生一世 VIP」。

