費仔老婆超會帶貨！2萬隻「歐告」今開搶秒殺 台灣球迷癱瘓官網

〔娛樂頻道／綜合報導〕費仔老婆簡直是最強帶貨王！「2026 TEAM TAIWAN」歐告系列商品在WBC期間掀起熱烈討論，會長蔡其昌日前宣布請娃娃工廠協助，最後推出每款限量5000隻，每人限購2個。結果今天（11日）中午12點正式開搶，網上哀鴻遍野。

費仔老婆是帶貨王，到哪都帶著歐告，讓人也好想要買。（翻攝自IG）費仔老婆是帶貨王，到哪都帶著歐告，讓人也好想要買。（翻攝自IG）

「歐告」是TEAM TAIWAN的吉祥物，昨天中職在臉書宣布，為了不讓球迷留遺憾，緊急爭取產能，追加最後數量，包括歐告鑰匙圈、 歐告布偶各兩款，且每人每次每款限購2隻。不過幾家歡樂幾家愁，不少人開心搶到歐告，但更多人是抱怨連連，透露在今天中午12點之前，商城官網就開始一直無法進入。

吉祥物「歐告」今天開放預購，結果一下子就被搶光了。（翻攝自IG）吉祥物「歐告」今天開放預購，結果一下子就被搶光了。（翻攝自IG）

記者實測在中午12點就搶購，只是可能手腳太慢或者網速不夠，不停顯示一串英文字，連商城都無法進入；等到好不容易進入到商城當中，頁面數度跳出「網路異常」以及「請選擇商品款式」，不少網友有類似情況，紛紛抱怨：「到底是要選什麼款式啦，都已經點進去了！」最後記者鎩羽而歸，無緣把狗帶回家。

費仔老婆是帶貨王，。（翻攝自IG）費仔老婆是帶貨王，。（翻攝自IG）

最受歡迎的莫過於歐告布偶鑰匙圈，主場白的5000隻、客場黑的5000隻都顯示售完，1萬隻瞬間秒殺，現在連兩款布偶也都買不到，代表2萬隻都已經售完。球迷們沒買到，開始湧入會長蔡其昌的Threads拜託，「臣妾搶不到啊」、「會長買不到啊~歐告必須成為常駐商品啊」、「網站都崩潰了，商城進不去啦」、「我沒買到～～」、「會長這比我搶演唱會還難」、「會長可以加開嗎哭哭」、「我掏錢是想給聯盟跟歐告，不是黃牛」。

