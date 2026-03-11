自由電子報
娛樂 最新消息

東京返台機上廣播！陳傑憲抱兒致謝台灣球迷 喊話：我們繼續再來拚

隊長陳傑憲在飛機上致詞。（翻攝IG）隊長陳傑憲在飛機上致詞。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽C組預賽落幕，中華隊雖然未能晉級8強，但在賽場上展現的拚戰精神仍讓不少球迷動容。全隊昨（10）日深夜自日本搭機返台，而隊長陳傑憲在機上的一段廣播致詞，讓不少球迷感動。

中華職棒（CPBL）官方社群於今日凌晨分享相關影片，只見陳傑憲一邊抱著熟睡的兒子，一邊透過話筒向機上乘客致詞。他先親切打招呼：「大家晚安，我是傑憲。」並提到這次有許多台灣球迷遠赴日本支持中華隊，能夠把東京巨蛋變成像中華隊主場一樣，讓他和隊友們都相當感動。

隊長陳傑憲在飛機上致詞。（翻攝IG）隊長陳傑憲在飛機上致詞。（翻攝IG）

陳傑憲坦言，雖然這次比賽的成績沒有達到理想，但球迷仍持續為球隊吶喊加油，讓所有球員都十分感謝。他也向球迷承諾，未來球員們會繼續努力，在球場上把最好的表現拿出來，不辜負大家的期待，並勉勵隊友：「幾年過後我們繼續再來拚。」影片中還能看到球員在鏡頭前調皮地比出YA手勢，也讓整段畫面多了幾分溫馨與活潑。

影片曝光後，大批網友湧入留言區替球隊打氣，紛紛寫下「傑憲甚至是抱著孩子致詞」、「台灣英雄辛苦了」、「我繳稅就是要看他們舒服地往返比賽」、「你們讓全世界看到台灣不放棄的精神，謝謝你們」，也有球迷暖心喊話：「不准自責，下次再拚就好了。」不少人也直呼，中華隊雖然無緣晉級，但拚戰到最後一刻的態度，早已贏得球迷的尊敬與掌聲。

