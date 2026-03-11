自由電子報
娛樂 最新消息

宋逸民兒攻讀英國研究所「一次錄取7間」 陳維齡笑喊從皮蛋變學霸

〔記者林欣穎／台北報導〕由宋逸民、陳維齡夫婦主理的藝起發光昨（10）日舉辦餐會，兩人也分享21歲大兒子駿哥（Alvin）近況。談到兒子近期申請碩士接連傳來好消息，夫妻倆難掩驕傲與感動，透露他一口氣收到7所頂尖大學錄取通知，最終決定前往英國深造。

宋逸民（左起）、兒子駿哥、陳維齡。（藝起發光提供）宋逸民（左起）、兒子駿哥、陳維齡。（藝起發光提供）

陳維齡在餐會上回憶兒子成長過程，笑說駿哥小時候精力旺盛、點子多，是個超級皮蛋、超級難帶的小孩，常讓父母傷透腦筋，「那時候其實很難想像，有一天他可以靠著自己走到這麼遠的地方。」

陳維齡提到兒子小時候是個皮蛋。（藝起發光提供）陳維齡提到兒子小時候是個皮蛋。（藝起發光提供）

她透露，駿哥申請碩士後，一家人既期待又緊張，沒想到不到一週時間就陸續收到錄取通知，讓她感動到忍不住落淚。這次駿哥共獲得7所大學錄取，包括英國里茲（LEEDS）大學、伯明罕大學（University of Birmingham）、布里斯托大學（University of Bristol）、愛丁堡大學（University of Edinburgh）、杜倫大學（Durham University）、曼徹斯特大學（University of Manchester），以及愛爾蘭都柏林聖三一學院（Trinity College Dublin）。

面對多所名校邀請，家人也陷入「甜蜜的煩惱」，討論許久後，駿哥最終決定就讀英國里茲大學攻讀碩士，並獲得6000英鎊獎學金。談及兒子即將展開人生新階段，陳維齡也感性表示，看著孩子從調皮的小男孩一路成長到如今能獨立做出選擇，讓父母十分欣慰與驕傲，也祝福他勇敢追夢、迎接未來的挑戰。

宋逸民、陳維齡昨出席餐會。（藝起發光提供）宋逸民、陳維齡昨出席餐會。（藝起發光提供）

