娛樂 電視

啦啦隊女神斐棋應援WBC曝感動一幕 日籍成員笑揭心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕統一獅啦啦隊Uni Girls成員斐棋、日籍成員希美（Nozomi）今（11）日出席品牌活動，昨2026世界棒球經典賽（WBC）的C組預賽剛結束，台灣隊雖無緣晉級，但精采的表現都讓球迷們感動不已。斐棋這次特別到東京巨蛋為台灣隊加油，「大家都已經盡全力，所以沒有遺憾。」

斐棋（左）與希美談WBC賽事相當熱血。（記者林欣穎攝）斐棋（左）與希美談WBC賽事相當熱血。（記者林欣穎攝）

斐棋提到雖然台灣隊前面兩場比賽沒有取勝，但後面氣勢起來後熱血沸騰，「我覺得我們的每一個隊員，大家都是非常用心的，不管是球迷還是球員本身，因為應援的力量太強大，我自己到東京巨蛋，我都有覺得到底是在東京還是東區？感覺臺灣人包圍了整個東京，臺灣人真的很團結很棒這樣子。」

日本人的希美則說自己在看台日比賽時相當專注，「尤其是大谷選手的表現非常的好，我也很開心。之後再看到臺灣隊對韓國隊那場比賽的時候，陳傑憲隊長的表現也是非常的好，我看了以後很開心。現在就是在期待就是接下來比賽的結果，然後很真心的在為這個比賽加油。」

斐棋先前曾證實情斷大9歲的男星張瀚元，如今恢復單身的她對感情很佛系，重心擺在工作上面，而希美來台發展第3年，目前已經適應生活，但還是忍不住喊中文真的很困難，但還是不忘喊話，會繼續增進中文實力。

