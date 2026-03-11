自由電子報
娛樂 電影

追星追成男朋友！廖子妤三度合作黃子華 上演床戲竟臭臉

〔記者許世穎／綜合報導〕香港賀歲檔冠軍《夜王》集合香港「票房神話」黃子華和天后鄭秀文同台飆戲，黃子華在片中飾演在夜場生存、有情有義的經理，和廖子妤飾演的媽媽桑有一段情，甚至上演一場浪漫床戲，從小視黃子華為偶像的廖子妤緊張到全程臭臉不講話，差點讓黃子華以為對方不想和他合作。

黃子華（左）與廖子妤三度合作《夜王》。（華映提供）黃子華（左）與廖子妤三度合作《夜王》。（華映提供）

該片在香港上映氣勢驚人，截至今天（11日）上午，票房已衝破港幣9000萬（約台幣3.64億台幣），目前已是香港影史十大賣座華語片第5名。廖子妤從馬來西亞到香港發展，獨特的外表和演技實力，戲路寬廣，2022年以電影《梅艷芳》獲得香港金像獎最佳女配角，今年更憑《像我這樣的愛情》中扮演腦性麻痺患者，入圍香港金像獎最佳女主角，成績表現亮眼。

廖子妤從出道以來，便公開承認自己是黃子華的超級鐵粉，從小就很愛看黃子華演出的港劇，更曾夢到黃子華而更堅定了她要到香港發展的決心，一心想要追星追到和偶像當「同事」，沒想到不但圓夢，兩人更三度合作，先前在《飯戲攻心》中扮演黃子華過世的媽媽，到《毒舌大狀》則是對簿公堂的死對頭。

此次在《夜王》兩人大談戀愛，甚至上演親密床戲，追星追成男朋友，她笑說：「真的是很特別的緣份，沒想到可以和偶像合作三次。」黃子華也覺得彼此太有緣，「我有快20年沒有演出太多電影作品，沒想到一演《飯戲攻心》就碰到她，更一連合作三次，與我有這樣緣份的女星只有苑瓊丹了，她演過我的女友、姑姑和大嫂。」

廖子妤在《夜王》飾演夜總會媽媽桑。（華映提供）廖子妤在《夜王》飾演夜總會媽媽桑。（華映提供）

但黃子華透露廖子妤和他演出感情戲時，幾乎全程臭臉，不太講話，讓他以為對方不想和他扮情侶，廖子妤笑說：「因為我太重視這次的演出了，我知道自己常在關鍵時刻會有各種小狀況，所以特別小心處理。」黃子華回憶：「我們在拍攝現場非常安靜，因為有親密的互動，我也要很小心，怕對方以為我佔便宜，要讓對方有信任感。」廖子妤透露自己當時真的非常緊張，「但內心其實是很興奮啦！」

《夜王》將於本週五（13日）在台上映，本週六（14日）特別於松仁威秀 Titan廳開設特典場，由香港空運來台的迷你角色燈箱盲盒，讓影迷的眼睛為之一亮，更加送一張電影群星版的A3海報，僅此一場，粉絲們千萬不要錯過！活動詳情請上「華映娛樂」官方臉書粉絲團查詢。

