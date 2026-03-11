雪碧道歉喊「何苦為難 別死咬不放」正宮反擊：閉上說謊的嘴

雪碧（左）介入元配林咚咚的家庭（資料照、圖取自臉書「林咚咚和她的3隻小豬」，本報合成）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「情色教主」雪碧（方祺媛）過去被周刊爆出祕密生子，後遭藝人林咚咚指控介入家庭婚姻，被告上法院並判賠45萬元。然而，兩人的恩怨相隔至今6年，雪碧10日晚間卻突然發文點名「林小姐」，甚至直言：「請別死咬我不放，女人何苦為難女人！」

林咚咚和老公郭柏均結婚多年，卻遭「情色教主」雪碧介入，讓她氣得以「侵害配偶權」提告求償，最終獲賠45萬元，恩怨纏鬥6年，近日卻收到雪碧發文並標明「林小姐」點明「請別死咬我不放，女人何苦為難女人！」雪碧並表示「欠你一句對不起，大家各自過幸福的生活吧。」，甚至還說明你的前夫「欠我快500萬！有借據跟本票跟對話紀錄，法院那些罰款全扣我戶頭！」雪碧更表示已接受了所有罵名並承認錯誤，男方也換過不少女朋友，「為何要緊抓著不放。」網友感受到風向立刻站隊觀戰。

請繼續往下閱讀...

雪碧發文再度槓上「林小姐」。（截取自林咚咚 Threads）

然而事件女主角林咚咚也貼上雪碧的文章截圖回應「看到妳這篇文 我確實是哭笑不得」文章中痛心疾首的表示「這八年來，我在當一個媽媽， 在前夫缺席的餐桌旁， 一個人面對哭鬧的孩子和冷掉的飯菜。」、「你們呢？你們在外面吃香喝辣，在社群上狂曬恩愛，把我當時的狼狽當作你們愛情的戰利品。妳當時怎麼不覺得「女人何苦為難女人」？ 這句話，你現在說的出口， 是因為你分手”人夫”療完情傷釋懷了？ 還是你作為職業小三本人在教育我放下？」字字句句充滿辛酸血淚。

林咚咚發文反擊雪碧（截取自林咚咚 Threads）

林咚咚隨後繼續在留言區補充「這不是道歉，這是公關操作。妳只是想在我反擊之前，先把自己洗白。妳想讓大家覺得： 「你都道歉了，這個女人還想怎樣？」等字句，最後她也清楚表示「如果真的希望我過上幸福的生活， 就不要再用這種偽裝的懺悔來試圖操控風向。我沒有要為難妳，我只希望妳閉上那張還在說謊的嘴。」

全文讓在旁觀戰的網友紛紛留言力挺林咚咚，也讓纏訟多年的「正宮大戰小三劇本」再度被提起。

林咚咚反擊全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法