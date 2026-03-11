自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

雪碧道歉喊「何苦為難 別死咬不放」正宮反擊：閉上說謊的嘴

雪碧（左）介入元配林咚咚的家庭（資料照、圖取自臉書「林咚咚和她的3隻小豬」，本報合成）雪碧（左）介入元配林咚咚的家庭（資料照、圖取自臉書「林咚咚和她的3隻小豬」，本報合成）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「情色教主」雪碧（方祺媛）過去被周刊爆出祕密生子，後遭藝人林咚咚指控介入家庭婚姻，被告上法院並判賠45萬元。然而，兩人的恩怨相隔至今6年，雪碧10日晚間卻突然發文點名「林小姐」，甚至直言：「請別死咬我不放，女人何苦為難女人！」

林咚咚和老公郭柏均結婚多年，卻遭「情色教主」雪碧介入，讓她氣得以「侵害配偶權」提告求償，最終獲賠45萬元，恩怨纏鬥6年，近日卻收到雪碧發文並標明「林小姐」點明「請別死咬我不放，女人何苦為難女人！」雪碧並表示「欠你一句對不起，大家各自過幸福的生活吧。」，甚至還說明你的前夫「欠我快500萬！有借據跟本票跟對話紀錄，法院那些罰款全扣我戶頭！」雪碧更表示已接受了所有罵名並承認錯誤，男方也換過不少女朋友，「為何要緊抓著不放。」網友感受到風向立刻站隊觀戰。

雪碧發文再度槓上「林小姐」。（截取自林咚咚 Threads）雪碧發文再度槓上「林小姐」。（截取自林咚咚 Threads）

然而事件女主角林咚咚也貼上雪碧的文章截圖回應「看到妳這篇文 我確實是哭笑不得」文章中痛心疾首的表示「這八年來，我在當一個媽媽， 在前夫缺席的餐桌旁， 一個人面對哭鬧的孩子和冷掉的飯菜。」、「你們呢？你們在外面吃香喝辣，在社群上狂曬恩愛，把我當時的狼狽當作你們愛情的戰利品。妳當時怎麼不覺得「女人何苦為難女人」？ 這句話，你現在說的出口， 是因為你分手”人夫”療完情傷釋懷了？ 還是你作為職業小三本人在教育我放下？」字字句句充滿辛酸血淚。

林咚咚發文反擊雪碧（截取自林咚咚 Threads）林咚咚發文反擊雪碧（截取自林咚咚 Threads）

林咚咚隨後繼續在留言區補充「這不是道歉，這是公關操作。妳只是想在我反擊之前，先把自己洗白。妳想讓大家覺得： 「你都道歉了，這個女人還想怎樣？」等字句，最後她也清楚表示「如果真的希望我過上幸福的生活， 就不要再用這種偽裝的懺悔來試圖操控風向。我沒有要為難妳，我只希望妳閉上那張還在說謊的嘴。」

全文讓在旁觀戰的網友紛紛留言力挺林咚咚，也讓纏訟多年的「正宮大戰小三劇本」再度被提起。

林咚咚反擊全文

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中