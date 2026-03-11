同框松指部PTT炸鍋 486先生沒在怕怒反嗆

486先生昨午自日本返台，曬出在松指部松山機場與飛機同框，引發議論。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕行政院長卓榮泰上週六赴日觀賞2026年世界棒球經典賽（WBC）替台灣隊加油打氣，引發在野黨不滿，10日下午團購電商名人「486先生」陳延昶自日返國，並在松指部松山機場怒嗆聲：「這有什麼值得奇怪的地方嗎？」卻遭酸民圍剿，稍早486先生也硬起來發聲。

486先生說：「我國行政院長能去日本看球賽，真的是台灣在國際的關係中有重大變化，但有些被中國共產黨收買赤化的人，顯然就表顯出跟共產黨一樣的氣急敗壞。」直言傻子特別多，「反正不管院長怎樣，都會有抹黑攻擊的情形。」

請繼續往下閱讀...

其實，486先生表示昨在粉絲專頁公開在停機坪照片，是他2024年搭乘私人飛機去日本的照片，「開始有傻子在那批評，看了真是好笑。」486先生說，有些朋友好奇租私人飛機費用，「如果你經濟能力還不錯的話，如果人數多一些，平均到每個人費用是可以接受的，私人飛機出入關流程非常非常快速，而且就算你例如遲到個30分鐘40分鐘，飛機也都會等你，能有客製化、安靜、隱私、超快速方便的特性。」

話說486先生昨在臉書曬出人在停機坪照片後，隨即在PTT掀起討論，被質疑「他什麼身分可以去空軍？」、「軍用機場可以拍照？」、「一般人可以進去？」，甚至有酸民說：「自己跳出來說自己有特權，笑死。」引發議論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法