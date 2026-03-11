自由電子報
娛樂 最新消息

寫真網紅傳被20萬包養 臉書「許玲玲」慘遭洗版

國民黨桃園市議員梁為超10日被爆包養身材火辣寫真網紅許玲玲，引發爭議。（翻攝自臉書，本報合成）國民黨桃園市議員梁為超10日被爆包養身材火辣寫真網紅許玲玲，引發爭議。（翻攝自臉書，本報合成）

〔記者林南谷／台北報導〕國民黨四連霸桃園市議員梁為超驚爆承租豪宅作為愛巢，還每月支付20萬元生活費，包養身材火辣的寫真網紅許玲玲，引發爭議，對此，梁為超表示，他已於2024年3月13日與妻子簽字離婚，自認要跟誰來往，應該都是個人自由。

許玲玲擁有105公分逆天長腿，臉書粉絲有逾54萬人追蹤，更被譽為「電眼精靈」，昨爆出她曾有過婚姻又和梁為超傳緋聞，大批網友湧入許玲玲臉書瘋狂洗版，有人揶揄嘲諷：「原來已經35又結過婚了，哈哈，宅男心碎。」更有人心碎失望哭喊：「寫真跟月曆可以退錢嗎？」

昨天中午梁為超自錄30秒回應影片：「對於媒體報導本人私人感情事情，回應如下：本人已於2年前和前妻完成離婚手續，目前是單身狀態，去年透過朋友介紹認識許小姐，我尊重外界的關心，但是單身後的感情生活屬於個人私領域，身為民意代表，我認為最重要是為民服務，做好本職工作，監督市政府、爭取建設，這才是最重要的。謝謝大家的關心！」

而地方政壇因國民黨桃園市議會現任副議長李曉鐘將退休、不再參選連任，梁為超多次表態爭取角逐黨內支持下屆副議長的提名，國民黨內部近日將啟動與現任議長邱奕勝搭檔人選相關選務的提名作業，梁為超服務處幹部和支持者認為此時爆出梁包養網紅的風波，質疑應該是有心人士的「選舉操作」。

現年52歲的梁為超，是桃園市中壢區（議員第七選區）出身資深民代，曾任市議會國民黨團總召，外型俊俏，形象親和，前途看好，爆出在中壢區青埔高鐵特定區豪宅月花5萬元租豪宅築愛巢每月砸20萬包養寫真網紅，瞬間成為地方話題焦點。

相關新聞：桃園國民黨4連霸議員爆包養網紅？ 兩人心有靈犀同發聲

點圖放大header
點圖放大body

