劉怡萱被挖出曾有一段婚姻 無緣前夫家世顯赫

劉怡萱近期被爆與多名政商名流往來密切。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕立委王定宇被爆「奪人小三」，與自稱愛爾麗集團執行長劉怡萱傳緋聞，劉怡萱被外界稱為「E級名媛」，交際手腕強。

《鏡週刊》報導，劉怡萱在當小三之前，不僅曾和女星劉雨柔的前夫黃育仁交往，在他之前更與高雄名牙醫沈憲徽有過一段婚姻。

請繼續往下閱讀...

報導指出，與劉怡萱互動男士們非富即貴，橫跨政界、商界、娛樂圈、體育圈等，她前夫在高雄是在地知名牙醫沈憲徽，據了解，沈憲徽出生台南市新營區望族，家族經營砂石產業，家世背景顯赫。劉怡萱當初就是以「醫師娘」身分，逐步打入上流社會，從而認識許多更能幫助她一步步往上爬的有力人士。

而文大體育系的傑出系友劉怡萱，被心理師林萃芬在電視節目《新聞挖挖哇》分析，她的關鍵能力在於擅長經營人際網絡，甚至不避諱彼此互相認識，反而以大方態度降低對方的防備心，認為這種方式容易讓男性產生錯覺，以為自己在對方心中是特別的存在。

至於劉怡萱為何能讓富商願意豪擲金錢送上豪宅與名車？林萃芬認為首要條件是「讀懂男人心理」，若對方習慣在外界塑造行善或成功形象，身邊的人也要展現出相似價值觀，讓彼此看起來處於同一頻率。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法