東京巨蛋被震撼！日本主播私訊秀秀子 盛讚台灣應援文化

CT AMAZE成員秀秀子。（翻攝IG）CT AMAZE成員秀秀子。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽C組預賽落幕，中華隊雖未能晉級，但場內外展現的拚勁與熱情仍讓各界留下深刻印象。中華隊官方啦啦隊CT AMAZE成員秀秀子9日透露，自己收到日本資深體育主播節丸裕一的私訊，對方不僅大讚中華隊與啦啦隊的專業，也對台灣球迷的應援文化印象深刻，甚至表示未來很想親自到台灣觀賽，體驗球場氛圍，讓她又驚又喜。

CT AMAZE成員秀秀子收到日本體育主播節丸裕一的私訊。（翻攝Threads）CT AMAZE成員秀秀子收到日本體育主播節丸裕一的私訊。（翻攝Threads）

秀秀子在社群平台分享兩人的對話截圖，透露節丸裕一特地傳訊息表達敬意。節丸裕一在訊息中寫道：「我非常尊敬台灣代表隊以及CT AMAZE全體成員展現出的專業精神，我已經追蹤了妳的Instagram，未來也會持續支持你們的表現。」他也提到，在東京巨蛋觀賽期間，被台灣球迷的熱情應援以及啦啦隊的表演深深感動，直言台灣的棒球文化相當精彩。

CT AMAZE成員秀秀子收到日本體育主播節丸裕一的私訊。（翻攝Threads）CT AMAZE成員秀秀子收到日本體育主播節丸裕一的私訊。（翻攝Threads）

節丸裕一進一步表示，若有機會希望能親自造訪台灣，到球場感受中華職棒的比賽與應援氛圍這番話也讓不少球迷感到相當驕傲秀秀子也感性表示，棒球是一項非常神奇的運動，能讓不同國家的人因為同樣的熱愛而彼此連結她最後也開心喊出「台日友好」，期待棒球能持續拉近兩地球迷之間的距離。

