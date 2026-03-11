東京巨蛋被震撼！日本主播私訊秀秀子 盛讚台灣應援文化

CT AMAZE成員秀秀子。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽C組預賽落幕，中華隊雖未能晉級，但場內外展現的拚勁與熱情仍讓各界留下深刻印象。中華隊官方啦啦隊CT AMAZE成員秀秀子9日透露，自己收到日本資深體育主播節丸裕一的私訊，對方不僅大讚中華隊與啦啦隊的專業，也對台灣球迷的應援文化印象深刻，甚至表示未來很想親自到台灣觀賽，體驗球場氛圍，讓她又驚又喜。

CT AMAZE成員秀秀子收到日本體育主播節丸裕一的私訊。（翻攝Threads）

秀秀子在社群平台分享兩人的對話截圖，透露節丸裕一特地傳訊息表達敬意。節丸裕一在訊息中寫道：「我非常尊敬台灣代表隊以及CT AMAZE全體成員展現出的專業精神，我已經追蹤了妳的Instagram，未來也會持續支持你們的表現。」他也提到，在東京巨蛋觀賽期間，被台灣球迷的熱情應援以及啦啦隊的表演深深感動，直言台灣的棒球文化相當精彩。

請繼續往下閱讀...

CT AMAZE成員秀秀子收到日本體育主播節丸裕一的私訊。（翻攝Threads）

節丸裕一進一步表示，若有機會希望能親自造訪台灣，到球場感受中華職棒的比賽與應援氛圍，這番話也讓不少球迷感到相當驕傲，秀秀子也感性表示，棒球是一項非常神奇的運動，能讓不同國家的人因為同樣的熱愛而彼此連結，她最後也開心喊出「台日友好」，期待棒球能持續拉近兩地球迷之間的距離。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法