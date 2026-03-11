費仔老婆再曬國旗+珍奶力挺！ 漢娜甜喊「為Team Taiwan驕傲」

「費仔」老婆漢娜現身球場應援。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽持續掀起熱潮，儘管中華隊最終未能挺進8強，但在與韓國隊的經典對決中展現頑強鬥志，成功拿下勝利，仍讓不少球迷熱血沸騰。其中，台裔美籍球員「費仔」費爾柴德多次關鍵表現，更讓他在台灣人氣迅速攀升，而他的妻子漢娜（Hanna Fairchild）也因力挺中華隊而成為話題焦點。

漢娜10日在個人IG更新貼文，分享多張先前在東京巨蛋為老公與中華隊加油的照片。畫面中，她手持費爾柴德的應援毛巾，對著鏡頭送上飛吻、比出手指愛心，氣氛相當熱情；另一張照片則見她高舉台灣代表飲品珍珠奶茶，身旁還拿著中華隊吉祥物「歐告」，滿滿台灣元素，展現對球隊的支持。

她在貼文中以英文寫道：「world baseball classic 2026 • so proud of my husband and team Taiwan!（2026世界棒球經典賽，我為我的老公與中華隊感到驕傲）」，並在文末附上中華民國國旗符號，真誠告白讓不少台灣網友相當感動。

貼文曝光後，立刻吸引大批球迷留言互動，不少人紛紛熱情回應：「大嫂以後常來台灣玩！」、「我們都是妳的粉絲，台灣永遠歡迎妳」、「謝謝妳支持台灣與中華隊！」漢娜親切又自然的分享，也讓她在台灣球迷間累積不少人氣。

