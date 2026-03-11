陳沂質疑卓榮泰赴日「自費說」 律師酸法律程度差

卓榮泰昨赴立法院備詢，針對包機赴日觀賞棒球經典賽一事，卓高舉裝有自費單據的牛皮紙袋自證。（記者廖振輝攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕行政院長卓榮泰7日低調「自費」前往日本世界棒球經典賽為台灣隊應援，遭國民黨立委王鴻薇質疑卓涉及上百萬元的個人貪瀆問題，要求公開費用單據。對此，卓榮泰昨答詢時秀出牛皮紙袋，強調飛機、遊覽車、門票等費用都是自己付的，批評王血口噴人，更直言他赴日「只有中國共產黨跟你們（在野黨）在生氣。」

網紅陳沂昨發文補槍表示如果都是自費，要拿出單據一點都不困難，更酸：「既然都說是自費，單據卻拿不出來才有問題吧？」隨後又發文表示重點就在「自費」，她說，公費出差沒什麼，頂多說他濫用公帑，但這很見仁見智，行政院預算要怎麼花他們本來就有決定權，「你們拿過去總統或藍白立委出國訪問來佐證卓揆正當性是錯誤比喻，那些人明擺是公費有強調完全自費嗎？」

陳沂認為，既然是自費，幾百萬的包機費用，他不可能沒有單據吧？是不是他自己出的錢，「如果不是，有沒有可能涉及圖利罪？」

對此，律師林智群隨即在臉書回酸陳沂整個論述支離破碎，邏輯超跳躍，他表示，如果是自費，那就是自費，結果還自己腦補一個「圖利」？你既然認定他的行程是私人行程，那跟圖利有什麼關係？

林智群表示，包機需要200萬元，人家申報900萬財產，有什麼問題？就算是院長財產只有100萬元，他不能去借錢嗎？這跟財產申報不實有什麼關係？認為陳沂的問題不在於他是不是中共同路人，「而在於法律程度太差。」

