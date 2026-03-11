卓榮泰赴日為台灣隊加油惹議 陳沂補一槍

行政院長卓榮泰日前現身東京巨蛋，替台灣隊加油。（中央社檔案照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕行政院長卓榮泰7日低調「自費」前往日本世界棒球經典賽為台灣隊應援，國民黨立委王鴻薇昨（10）日在立院質詢時質疑卓涉及上百萬元的個人貪瀆問題，要求公開費用單據。對此，卓榮泰答詢時秀出牛皮紙袋，強調飛機、遊覽車、門票等費用都是自己付的，批評王血口噴人，更直言他赴日「只有中國共產黨跟你們（在野黨）在生氣。」

網紅陳沂昨在臉書發文評論此事，她表示先不說包機的行情價基本就要一兩百萬，單程喔，就說一般民眾的私人包機，可以從空軍松指部起飛嗎？這不是特權什麼是特權？然後怪藍白砍預算？所以如果不砍本來打算報公帳去看球喔？質疑你的就是中共同路人？

卓榮泰昨赴立法院備詢，針對包機赴日觀賞棒球經典賽一事，卓高舉裝有自費單據的牛皮紙袋自證。（記者廖振輝攝）

陳沂認為其實就是把單據拿出來清清楚楚，有這麼難嗎？她說：「本來說公費出差大家也只能講你濫用公帑，現在扯自費要真的不是，那可就是貪瀆問題了；每個有繳稅的民眾都很有資格管這件事，那可是我們的納稅錢喔！」

1小時後，陳沂二度發文分析這個邏輯很簡單，她舉例之前自費去中國玩，一堆人說她拿紅錢接受招待大外宣，但她機票單據，信用卡刷卡紀錄，還有用支付寶訂房的紀錄通通都有，要什麼都能拿出來，直言都是自費，要拿出單據一點都不困難，最後再酸：「既然都說是自費，單據卻拿不出來才有問題吧？」

