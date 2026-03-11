才爆嫁獄中Toyz！篠崎泫撂婚後狠話「我不是相夫教子的女人」

〔記者邱奕欽／台北報導〕香港網紅「Toyz」劉偉健因販售大麻煙彈遭判刑4年2個月，服刑中的他此前盛傳已在獄中與女友篠崎泫登記結婚。對於婚後生活，篠崎泫近日則公開撂下狠話，直言「我絕對不是那種相夫教子的女人，你不要想像我跟你結婚之後會在家顧小孩！」語氣相當堅定。

Toyz（左）此前爆出已在獄中與篠崎泫完成結婚登記。（組合照，翻攝自IG）

Toyz因販售大麻煙彈觸犯二級毒品罪，遭判刑4年2個月定讞，目前已服刑約1年10個月，去年也從台中監獄移監至彰化監獄。不過，Toyz先前被傳出仍在台中監獄服刑期間，已與女友篠崎泫完成結婚登記，雖然台中監獄方面當時不願證實，但有相關人士透露，兩人確實在戶政人員協助下完成登記，僅進行簡單儀式。

對於外界瘋傳的結婚消息，篠崎泫當時則透過經紀人表示，「之後有好消息會跟大家說！」未承認也未否認的回應，著實令外界留下不少想像空間。如今談及婚姻與家庭觀，篠崎泫在唐綺陽主持的YouTube節目《談星私廚》中坦言，因自己的成長環境較為複雜，至今對於「家庭」其實多少仍帶有恐懼。

身為巨蟹座的篠崎泫也直言，多數此星座的人往往在結婚之後，皆專注於相夫教子，但自己並不是這樣的人，「我都會先跟我另一半講，我絕對不是那種相夫教子的女人，你不要想像我跟你結婚之後會在家顧小孩，我要出去工作，你在家顧小孩！」一席話意外展現出她對婚姻角色的態度，與傳統「相夫教子」的想像形成鮮明對比。

