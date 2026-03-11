自由電子報
娛樂 最新消息

劉詩詩婚姻狂遭唱衰！39歲生日「吳奇隆噤聲沒祝福」11年夫妻情再爆觸礁

〔記者邱奕欽／台北報導〕劉詩詩與吳奇隆2015年結婚並育有兒子「步步」，但近年來屢屢爆出婚變，此前甚至一度被爆可能「隨時官宣離婚」。沒想到，劉詩詩昨（10日）迎來39歲生日之際，吳奇隆噤聲未公開獻上祝福，也讓夫妻倆這段11年婚姻再度爆出觸礁疑雲。

吳奇隆（左）在劉詩詩迎來39歲生日之際噤聲，夫妻11年婚姻再爆觸礁。（翻攝自微博）吳奇隆（左）在劉詩詩迎來39歲生日之際噤聲，夫妻11年婚姻再爆觸礁。（翻攝自微博）

55歲吳奇隆和相差17歲的劉詩詩因合作《步步驚心》結緣，不過夫妻倆自2015年結婚以來，婚姻觸礁等負面消息沒有停過。直到2022年，吳奇隆才首度大動作發律師函提告爆料者，但兩人的婚姻仍時常在中國被眾多網民們唱衰。不僅如此，2023年更有爆料稱吳奇隆、劉詩詩將於2025年上半年隨時官宣離婚，由於他們一向懶理來路不明的爆料，因此都未針對此事發聲。

然而，劉詩詩昨歡慶39歲生日之喜，吳奇隆是否會公開示愛及獻上祝福，一大票網友及粉絲始終相當關心，不過最終仍然未見他有任何舉動。唯獨的一次，是劉詩詩2020年歡度33歲生日，吳奇隆直至最後一刻才壓線放閃，當時他分享手比愛心的照片隔空向劉詩詩示愛，對比他如今選擇「噤聲」，兩人這段11年婚姻再度掀起觸礁揣測。

