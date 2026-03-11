《讓建築歌唱》紀錄聲學大師15年 孫女追憶喊「感激台灣」

紀錄片《讓建築歌唱～徐亞英的交響人生》紀錄建築聲學家徐亞英的職涯軌跡。（牽猴子提供）

〔記者許世穎／台北報導〕 紀錄片《讓建築歌唱～徐亞英的交響人生》帶領觀眾走進已故國際建築聲學大師徐亞英的世界，見證他如何在全球殿堂級場館中，調校出屬於城市與時代的聲音。

該片日前舉辦試片會後佳評不斷，首映現場亦吸引建築、音樂與文化界人士到場觀影交流，口碑逐漸發酵。而徐亞英的孫女徐麥粒也在活動上感謝導演楊守義的紀錄，說道：「他在法國也待了40年，不過卻是在台灣有了他的第一部作品。」言談中道盡對台灣的感謝。

《讓建築歌唱～徐亞英的交響人生》由導演楊守義歷時多年拍攝，紀錄建築聲學家徐亞英的職涯軌跡，大家所認識的是聲學大師，而在孫女徐麥粒眼中就是位友善的人、很好的爺爺，回憶起爺爺的人生：「他出生在蘇州市，過世也是於蘇州，他其實也是個法國人，有法國護照40年，不過法國沒有人注意過他， 所以台灣是第一個介紹他、拍出紀錄片、看見他的天份，這非常重要。」

她很感激台灣的團隊紀錄徐亞英最後的身影，她猶記第一次位紀錄片拍攝影片時才15歲，徐亞英對著徐麥粒説：「麥粒，我需要拍這影片，希望能為了我一起參與拍攝。」15年過後終於看到成品，徐麥粒感動説：「我內心真的非常開心。」

首映會上，導演楊守義見到滿場的觀眾，感動表示紀錄片裡時間有限，但付出的情感超越了數字，說道：「一個藝文工作要形成，要很多信心的支持，大家都是很重要的反射板，讓這個聲音從非常好的擴散到美好生命的殘響，而徐亞英老師一生都致力在尋找最好的擴散，讓它美好地留下來，不過他其實不知道自己就是最美好的生命殘響，成為我們很好的模範。」《讓建築歌唱～徐亞英的交響人生》將於3月13日在台上映。

