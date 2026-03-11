從男神虐戀到奧斯卡影后之爭！《有聲之年》《悠唱藍調》搶先上架

〔記者許世穎／綜合報導〕台灣大哥大MyVideo曝光3月強檔片單，由好萊塢新一代「男神CP」保羅麥斯卡與喬許歐康納主演的文藝虐戀大作《有聲之年》搶先版正式上架，還有集結奧斯卡熱門片《悠唱藍調》搶先版，以及因應全台棒球魂熱潮回歸的獨家棒球神作《KANO》，上架就拿下MyVideo電影榜冠軍，提供影迷熱血激情的觀影盛宴！

《有聲之年》保羅麥斯卡與喬許歐康納是近年全球影迷公認的「網路男神」，導演奧利佛艾爾曼紐斯透露，不同於一般電影試鏡時需要「化學反應測試」，這對現實中的超級好友在選角初期就展現出驚人的凝聚力，「他們原本就是會私下相約、互傳簡訊的摯友，這種物理上的親密感讓他們在詮釋1910年代那種壓抑卻炙熱的愛時，自然地令人屏息。」

請繼續往下閱讀...

喬許歐康納（左）和保羅麥斯卡在電影《有聲之年》上演一段深刻卻帶著遺憾的情感關係。（台灣大哥大MyVideo提供）

兩人在片中為了採集美國民間聲音，在荒野與營火間度過了無數私密時光，而這段絕美虐戀的背後，其實是導演奧利佛艾爾曼紐斯的一場精準「豪賭」，奧利佛艾爾曼紐斯透露，他在保羅與喬許還是電視圈新星時，便毅然選定這對搭檔。

為了在延宕拍攝期間留住這兩位爆紅的男星，導演奧利佛艾爾曼紐斯私下建立了一個對話群組，三人因此變成了無話不談的好友，兩位演員也因為在疫情期間共同面對成名壓力，「成為建立起『革命情感』的靈魂摯友。」

保羅麥斯卡則俏皮地形容，拍攝《有聲之年》過程不像在工作，更像是與好友展開一場「為期三週的約會旅行」，他更表示，正是因為對手戲演員是現實中的摯友喬許歐康納，才賦予了他極大的安全感，讓他能放心地在鏡頭前展現細膩、赤裸的情感。

休傑克曼（左）和凱特哈德森在《悠唱藍調》飾演一對時運不濟的音樂家夫妻，共演又合唱。（台灣大哥大MyVideo提供）

同樣展現靈魂默契的還有3月另一部強檔《悠唱藍調》搶先版，由休傑克曼與凱特哈德森飾演改編自真實故事的一對共組樂團的夫婦。凱特哈德森以該片入圍本屆奧斯卡最佳女主角獎，她為了還原角色放棄自律且熱愛健身的生活，不僅增重將近7公斤，更在拍攝期間完全放棄護膚保養，「我就讓自己徹底放鬆、去感受生活。」

休傑克曼則一改乾淨宏亮的音色，在酒吧實景中現場Live演唱時，必須讓嗓音帶有「菸草味與粗糙感」，他感性表示：「這是一個關於即便夢想在地下室，也不願讓它死去的男人的故事。男女主角在親吻之前，靈魂就已經透過音樂結合了。」

同時，3月強檔片單還集結《進行曲》、《夏日最後的祕密》以及獨家電影《KANO》等豐富內容；此外，為TEAM TAIWAN加油且首勝韓國，MyVideo推出「TEAM TAIWAN全力應援」限時活動，即日起至3月底，MyVideo豪華月租方案買1送1，更打造「熱血運動專區」，集結運動題材電影、節目、戲劇與動漫，包括台灣大共同出品、由SUPER JUNIOR銀赫主持的《宇宙啦啦隊》、動漫《劇場版 排球少年!! 垃圾場的決戰》等熱門內容。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法