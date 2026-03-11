學霸女神親密戲自己看了都臉紅 新片港澳票房爆、台灣搶先場完售

〔記者許世穎／綜合報導〕「學霸女神」韓寧在橫跨澳門、台灣與香港三地拍攝的電影《女孩不平凡》中，挑戰情感張力十足的三角戀，不僅詮釋青春迷惘，更突破自我演出多場親密戲，坦言第一次看到成片時「還是會有點臉紅」。

該片由澳門導演徐欣羨執導，透過三段不同年齡階段的女性愛情故事，描繪女性在成長過程中面對的迷惘與情感探索。從17歲的青澀覺醒、22歲的留學歲月，到34歲的人生階段，串起一段跨越城市的女性成長故事。

韓寧（左）和鄧濤在《女孩不平凡》上演多場親密戲。（綺影映畫提供）

其中最受矚目的篇章，是發生在台灣求學時期的22歲故事。韓寧與影壇新秀陳孟琪，以及同時入圍金馬獎與香港金像獎的演員鄧濤，共同詮釋一段情感複雜的三角戀。三人在片中因愛情與未來的選擇而產生激烈情感碰撞，多場對手戲張力十足，也成為全片最受討論的段落之一。

韓寧畢業於北一女與國立陽明大學牙醫學系，卻毅然選擇棄醫從影，過去曾因影集版返校中的「方芮欣」受到觀眾注意，之後更憑藉影集樹冠羞避入圍第60屆金鐘獎迷你劇集女主角。

從醫學院學生轉身投入演員之路，韓寧坦言家人一開始其實相當擔心，「畢竟演員工作不穩定，不過他們也了解我的個性，所以最後還是支持我。現在爸媽都會去看我的演出，真的讓我很感動。」

陳孟琪（右）和鄧濤在《女孩不平凡》愛恨糾纏。（綺影映畫提供）

在《女孩不平凡》中，韓寧與鄧濤有多場親密戲。她透露拍攝時由親密指導林微弋協助演員建立信任感，並在導演帶領下提前排練所有動作，「因為事前都排好了，拍攝時反而可以更專心投入情緒，把自己安心交給對方。」不過當她第一次看到完成版時仍忍不住笑說：「還是會覺得臉紅，第一次看到自己有這麼赤裸的演出，但也很開心能把角色的情感傳遞給觀眾。」

與韓寧同台競技的陳孟琪同樣實力不容小覷，她曾參與過深受好評的影集《你的孩子不是你的孩子》以及《如果我不曾見過太陽》等作品，這次為了完美契合片中角色特質，開拍前深入研讀多部經典的女同志文學作品，並積極走訪校園觀察學生動態。陳孟琪說，自己跟鄧濤在戲中的的角色，就像是兩個因為共同理想、價值觀而產生共鳴、碰撞在一起的外星人，是一種很直覺的情感。

隨著影片在國際上各大影展獲得高度關注，這場發生在台灣的愛恨糾纏也成為本片最讓人期待的焦點之一，身為影視天后張鈞甯所經營的經紀公司旗下首位簽約新人，「張老闆」對於自己的演員生涯有什麼建議呢？陳孟琪笑說，「鈞甯姊姊一直以來給我的建議就是放輕鬆，並且玩得開心！聽起來好像在開玩笑，但這真的超重要的，表演就是在嘗試的過程中犯錯、玩耍，然後享受當下，我超級同意她所說的，我也是在實踐留在每個當下感受一切！」

《女孩不平凡》5日於香港與澳門上映後獲得好評，浪漫GL題材在眾多新片中表現亮眼。為回饋台灣影迷，片方特別推出白色情人節搶先特別場，上線48小時即銷售一空。本週六導演徐欣羨也將與監製陳斯婷、演員韓寧與陳孟琪，以及主題曲主唱閻韋伶現身西門威秀影城，與影迷分享拍攝幕後點滴。《女孩不平凡》將於3月27日在台上映。

