動漫神曲原唱Sou要來了！6月登台開唱 歌迷喊：終於等到

〔記者鍾志均／台北報導〕日本人氣歌手Sou從網路翻唱圈紅到大型舞台，終於宣布要來台灣開唱！

Sou昨正式公開亞洲巡演消息，確定於6月27日登上Zepp New Taipei舉辦《Sou LIVE TOUR 2026「Finder」in Taipei》，將是他音樂生涯的重要里程碑之一。

日本超人氣網路世代歌手Sou將於6月首次來台開唱。（大鴻藝術/大福音樂提供）

對不少台灣歌迷來說，這場演唱會可說是「等了很多年」；Sou從網路翻唱起家，一路累積人氣到大型巡演，如今終於把舞台帶到台北。

Sou最早在2013年於 Niconico投稿翻唱作品，憑著乾淨又穿透力十足的少年嗓音迅速受到關注；2015年推出首張專輯《水奏レグルス》，正式出道。其中翻唱曲《右に曲ガール》更突破百萬播放，讓他在網路音樂圈迅速打開知名度。

之後他陸續與多位知名創作者合作，包括Eve、Nayutan星人、春捲飯等，逐漸建立屬於自己的音樂風格。

Sou於6月站上Zepp New Taipei舞台。（大鴻藝術/大福音樂提供）

Sou真正跨出日本、被全球聽見，是2020年為動畫《ID:INVADED》演唱主題曲《ミスターフィクサー》，該曲在海外串流榜連續四週奪冠，也讓他的聲音被更多國際聽眾認識，之後他的活動版圖逐漸擴大，開始進軍海外市場。

2023年，Sou舉辦出道10週年紀念演唱會「Orbit」，象徵歌手生涯的重要里程碑，隔年推出專輯《SENSE OF WONDER》，展開個人最大規模日本巡演，並完成首次中國巡演，正式宣告海外活動全面啟動。

2025年，他還受動畫公司MAPPA邀請，為原創動畫《全修。》演唱片尾曲《只要，做你自己就好》，再度引發動漫圈關注。

Sou最吸引人的地方，就是清澈、帶著少年感的聲音，他唱歌時往往不刻意用力，而是用自然流暢的方式詮釋旋律，聽起來輕盈卻能直接打進人心，即使翻唱別人的作品，他也能唱出屬於自己的空氣感，因此在男性翻唱歌手中頗具有辨識度。

