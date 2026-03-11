去年才嗨翻Zepp！pH-1宣布4月台北專場回歸

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國嘻哈圈人氣男神pH-1又要來台灣了！

去年10月，pH-1隨H1GHR MUSIC家族登上Zepp New Taipei，一場拼盤演出就把全場氣氛炒到最高點，讓不少粉絲看完還在喊「不夠！」。

沒想到才過半年，pH-1正式宣布將以個人之姿回歸台北，帶來暌違3年的專場演出；該演出預計4月25日晚間在Zepp New Taipei登場，消息曝光後立刻引發嘻哈迷關注。

pH-1將於4月25日前進Zepp New Taipei開個唱。（歐妮娛樂、H1GHR MUSIC提供）

pH-1日前才宣布4月18日將在首爾舉辦「House Party」演唱會，主打像在朋友家開派對般的親密氛圍，結果門票開賣後2分鐘內全面售罄。

這股熱度也將延續到台北場。主辦單位透露，台灣演出將把首爾場的派對氛圍原汁原味搬來，讓歌迷不用飛韓國，也能體驗最嗨的嘻哈現場。

pH-1近年在韓國嘻哈圈人氣持續上升，他最具特色的就是英韓混搭Flow，以及旋律感強烈的饒舌風格，既有節奏衝擊，也保留細膩情感，特別受到年輕世代喜愛。

pH-1演唱會主視覺。（歐妮娛樂、H1GHR MUSIC提供）

除了音樂活動外，他近年也常出現在YouTube節目與綜藝節目中，甚至成為節目《영업중》（營業中）的固定班底，展現意外幽默的綜藝感。

去年pH-1推出的正規專輯《WHAT HAVE WE DONE》同樣話題十足，專輯邀請台灣、日本與韓國多位音樂人合作，展現pH-1不被風格框架限制的創作能力，也讓他的國際知名度持續上升。

這次台北演唱會福利超多，購票粉絲還能加購粉絲福利，包括限定小卡、A3海報，甚至有機會抽中Hi-Bye、親簽專輯或1:1合照；門票將於3月14日13點在Ticket Plus遠大售票網站開賣。

