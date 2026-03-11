自由電子報
娛樂 電視

本土劇逆媳發威！陳仙梅流產還被摘子宮 「惡魔附體」氣倒公公

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳仙梅在民視八點檔《豆腐媽媽》中演出「逆媳」，因流產、摘除子宮的慘痛遭遇，積怨已久決定對公公洪都拉斯展開復仇。兩人一場情緒爆發的重頭戲，讓陳仙梅說出極其惡毒的詛咒，不僅收視率衝上高峰，更讓觀眾看得氣憤難平。然而，這場戲的背後，卻藏著兩位實力派演員截然不同的心境與深厚情誼。

陳仙梅（右）在《豆腐媽媽》對洪都拉斯說出狠毒詛咒，讓觀眾看得氣憤又心疼。（民視提供）陳仙梅（右）在《豆腐媽媽》對洪都拉斯說出狠毒詛咒，讓觀眾看得氣憤又心疼。（民視提供）

談起這場衝突戲，陳仙梅心有餘悸地坦言：「壓力真的大到想哭。」她表示，劇中角色所做的事情與台詞「簡直太惡毒了」，讓她在道德感與表演之間不斷拉扯。為了呈現角色那種心碎到極致、轉化為「極惡」的恨意，陳仙梅在拍攝現場完全不敢說話，整個人處於緊繃狀態，試圖hold住那股即將爆發的情緒。「我希望呈現出一種讓觀眾震撼、甚至被嚇到的威嚇感。」陳仙梅說整場拍完，整個人幾乎虛脫。

雖然在《豆腐媽媽》衝突不斷，但私下陳仙梅（左）與洪都拉斯感情深厚，合作默契十足。（民視提供）雖然在《豆腐媽媽》衝突不斷，但私下陳仙梅（左）與洪都拉斯感情深厚，合作默契十足。（民視提供）

有趣的是，相對於陳仙梅的緊繃，當天竟是洪都拉斯「渡假前」的最後一場戲。原來洪都拉斯因為有實境節目要錄影，會告假幾天，心情顯得相當放鬆。陳仙梅笑說：「看他鬆鬆地來到現場，跟我形成強烈對比。他那天只要負責被氣倒就好，真的好羨慕！」

不過專業的洪都拉斯在開拍後立刻收起笑容。他感性地表示，自己真的被陳仙梅眼神中的「惡魔」給震懾住，甚至能感受到她憤怒中帶淚的痛苦。洪都拉斯心疼地說：「看她拍完後整個人幾乎癱瘓、心力交瘁的模樣，真的很難想像她回家要怎麼平復。希望觀眾能多給嘉蓮（仙梅）一些演技上的支持，這真的太難演了！」

為詮釋《豆腐媽媽》角色的極致恨意，陳仙梅拍攝時全程緊繃不說話，拍完後整個人幾乎虛脫。（民視提供）為詮釋《豆腐媽媽》角色的極致恨意，陳仙梅拍攝時全程緊繃不說話，拍完後整個人幾乎虛脫。（民視提供）

雖然劇中萬家鬧得不可開交，但私底下的「萬家人」感情好到像親生家人。陳仙梅透露，大家私下有個聊天群組，洪都拉斯在出發去工作前，還特別在民視門市的便利商店存咖啡，他很阿莎力地說，不在的時間咖啡隨便喝！陳仙梅笑稱，隔天大家紛紛去領咖啡合照，還在群組開玩笑說「會懷念、緬懷你」，搞得像要生死離別。最後一場戲拍完後，陳仙梅也特地抱了抱洪都拉斯，叮囑他去外景工作要照顧好身體，展現了兩人從《黃金歲月》合作至今的鐵打交情。

