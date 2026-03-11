自由電子報
娛樂 電視

「小三香水」被抓包？何如芸、周曉涵聞完傻眼全認了

〔記者蕭方綺／台北報導〕何如芸、周曉涵與項婕如分別舞台劇《婚內失戀》詮釋婚齡30年、15年與5年的女性角色，呈現不同階段婚姻的樣貌。為呼應「香水劇場」概念，三人特別體驗調香課程。調香老師分享香味某種程度能反映性格與情感狀態，甚至透過長期課程數據分析，能歸納出「小三」與「原配」偏好的香氣類型，準確率高達85％，讓三人又驚又笑。

何如芸（右起）、周曉涵、項婕如體驗調香。（艾彼新創股份有限公司提供）何如芸（右起）、周曉涵、項婕如體驗調香。（艾彼新創股份有限公司提供）

現場辨識兩款香水時，項婕如認為第一款氣味乾淨純粹，第二款則帶有魅惑感；周曉涵笑說「會不會是反向操作？」答案揭曉後，第二款確實被歸類為「小三偏好香氣」，三人卻坦言其實都更喜歡那款味道，也笑稱更好奇「暖男與渣男會是什麼味道」。

何如芸調出濃厚馥郁的花香調。（艾彼新創股份有限公司提供）何如芸調出濃厚馥郁的花香調。（艾彼新創股份有限公司提供）

三人也各自調製專屬香水。項婕如選擇木質調作為基底，氣味沉穩中性，被讚「很她本人」，乾淨、純淨又穩定；何如芸則偏愛玫瑰與花香，調出濃厚馥郁的花香調，表示單一味道比較能讓人一聞便記住她，「我希望即使分手很久，前男友聞到這個味道都還會想起我。」周曉涵則調出花香揉合皮革氣息的香氛，帶點野性與大女人氣場，還用英文為香水命名為「愛的囚犯」，讓何如芸打趣說：「我相信很多人想做你的囚犯。」三款香水風格截然不同，合在一起卻意外和諧，項婕如形容是「舒服、個性與女人味的綜合體」，是一種讓人很想擁有的香味，何如芸更開玩笑說：「如果要販賣，我們要抽成。」

周曉涵調出花香揉合皮革氣息的香氛，用英文為香水命名為「愛的囚犯」。（艾彼新創股份有限公司提供）周曉涵調出花香揉合皮革氣息的香氛，用英文為香水命名為「愛的囚犯」。（艾彼新創股份有限公司提供）

談到排戲時最難忘的味道，何如芸秒答「辛拉麵」，眾人也認同，直呼味道太搶戲；蔡昌憲則提醒觀眾「看戲前記得先吃飽」，否則香氣撲鼻實在難以招架。劇中不同婚齡組別也各自「認領」專屬食物：5年組有辛拉麵與荷包蛋，15年組以蘋果入戲，30年組則少不了咖啡與紅酒，柯叔元一句「我們兩個加起來一百多歲」再度惹怒何如芸，急忙澄清是指劇中角色，現場笑聲不斷。

