娛樂 電視

張鈞甯演藝20年心境變了！鬆口導演夢：允許自己犯錯

〔記者蕭方綺／台北報導〕張鈞甯日前拍攝雜誌封面，談到與導演柯汶利再度合作新片，飾演一名刑警，在追查命案的過程中揭開十五年前的權貴黑幕，她說：「這是我第三次演警察。以前多從內心做功課，這次則從身體開始塑造角色。訓練時每天都很煎熬，真的很辛苦，但看到成品很值得，也很有力量。」至於有沒有機會當導演？她想了想說：「導演通常是有很明確想對世界說什麼的人，而我現在還在醞釀。」

張鈞甯抱著貓的照片可愛到不行。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）張鈞甯抱著貓的照片可愛到不行。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）

歷經二十多年的淬煉，在表演這條路上，是否更加不惑？選擇角色的標準，是否也與過去不同？張鈞甯說：「我一直認為演員是有影響力的。過去比較自我，總想挑戰能突破自己的角色；現在更在意作品想傳遞的力量。」

畫面中有女神張鈞甯和貓，決定多放幾張。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）畫面中有女神張鈞甯和貓，決定多放幾張。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）

關心社會、貼近時代脈動，似乎成了張鈞甯近年的方向。她說：「這件事有很多面向，大到生態關懷，小到人與人的相處，都是我在思考的。」女性議題更是她關注的重點：「不只在臺灣，世界上仍有許多地方忽視女性權益。」

再加碼一張張鈞甯與貓的合照。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）再加碼一張張鈞甯與貓的合照。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）

新聞片段裡的張鈞甯，無論介紹作品或回應提問，都顯得格外從容；眼前的她也帶著一種愜意落在目光裡。自己有察覺這樣的改變嗎？她笑說：「以前我很容易緊張，不太會跟人相處，也常不知道該怎麼回應。慢熟、慢熱，做什麼都慢，連表演也一樣。」

張鈞甯和漫天羽毛，頗為空靈。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）張鈞甯和漫天羽毛，頗為空靈。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）

後來，她在運動裡找到答案，尤其是跑馬拉松。她說：「我才發現，每個人都有自己的配速，不必和別人比較，也不用為了追上誰而亂了步伐。當你更相信自己正在經歷的一切，心境自然會改變。」其實，很多事沒有想像中那麼嚴重，換個角度看世界，鬆弛既是學習，也是練習。

而新年新希望是分享「允許自己犯錯」、「廣結善緣」，她直呼：「遇到覺得對的人，就好好珍惜，但緣來緣去都是自然，不必勉強抓住，只要彼此不辜負當下，就很好」。

