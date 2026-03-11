自由電子報
娛樂 最新消息

向華強2000億資產全留給郭碧婷 重砲再轟兒：都結交豬朋狗友

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港電影大亨向華強的千億身家近來再度引發關注。市場估算，他與家族資產總值約達500億港幣（約2000億台幣）。他日前透露已與妻子向太達成共識，未來所有遺產將交由大兒子向佐的妻子郭碧婷管理，暫時不打算分配給小兒子向佑。近日他再度談到小兒子的近況，語氣頗為無奈，直言對方結交的都是「豬朋狗友」。

向華強（右一）宣布，身家財產都將交給媳婦郭碧婷（左二）管理。（翻攝自微博）向華強（右一）宣布，身家財產都將交給媳婦郭碧婷（左二）管理。（翻攝自微博）

向華強影片中直批向佑交友不慎，寧可聽信朋友提出的不切實際創業建議，卻從未主動向父親請教白手起家的經驗，他說：「他總想著找人合作搞事業，卻從不跟我商量。放著我這個過來人不問，專門去交豬朋狗友，句句聽狐朋狗友的，你說氣不氣！」

對於兒子屢屢做出錯誤判斷，他坦言既失望也無奈，更自責是年輕時教育上的缺失所造成。他回憶當年兩個兒子年僅12、13歲，就被送往英國留學，夫妻倆忙於事業，陪伴時間不多，等到孩子成年返港時，「性格早已定型」，即便想再矯正也為時已晚。他也語重心長表示，想要成功應該虛心向專業人士學習，而不是盲目崇拜無益的朋友圈。

向佐認為自己白手起家的經驗比兒子身旁的朋友成功許多。（翻攝自微博）向佐認為自己白手起家的經驗比兒子身旁的朋友成功許多。（翻攝自微博）

其實向佑過去爭議不斷，曾因毆打計程車司機並高喊「我爸是向華強」而入獄。留學期間更傳出每月花費高額通訊費，卻鮮少關心父母，只有在缺錢時才會主動聯絡。成年後創業也屢屢失敗，多次由家人出面收拾善後，甚至傳出向太氣得封鎖他的通訊軟體，如今母子僅能透過祕書轉達訊息。

相較之下，向華強對兒媳郭碧婷則讚譽有加，認為她個性謙遜、有禮且責任感強，因此放心將家族資產交由她管理。據傳遺囑中還設下嚴格條件，向佑未來10年表現若能達標，才有機會重新調整分配比例，否則甚至可能連生活費都被取消。

點圖放大body

