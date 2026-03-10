自由電子報
娛樂 最新消息

「雙基合體」4月高雄開唱！李洪基、李昇基男聲大亂鬥

〔記者鍾志均／台北報導〕韓流樂壇將上演一場罕見組合！男團FTISLAND主唱李洪基、李昇基日前宣布於4月4日在高雄流行音樂中心開唱，這次不只是兩大韓流男聲同台，更是兩人首次在海外舉辦聯合演唱會，令粉絲期待不已。

李洪基認為「音樂有趣的就是相互碰撞」。（SYL TW提供）李洪基認為「音樂有趣的就是相互碰撞」。（SYL TW提供）

李洪基在訪問中形容，這次合作最有趣的地方就是「碰撞」。他表示，李昇基的聲音細膩、情緒控制層次豐富，而自己則屬於情緒爆發型的演唱方式，會把情感推到極限，「當兩種完全不同的聲音同時存在時，不是競爭，而是互相推動。」

正因如此，他們希望透過這場演唱會，重新思考同一首歌，在不同聲音交織下，會變成什麼樣子。

李洪基（右）、李昇基合體演唱會海報。（SYL TW提供）李洪基（右）、李昇基合體演唱會海報。（SYL TW提供）

其實「雙基」過去曾在節目《不朽的名曲2》合作過，但李洪基透露，那只是一次「集中爆發」，真正的演唱會則完全不同。

整場演出會有完整的情緒起伏與節奏鋪陳，除了合唱之外，也可能出現重新編曲版本、互相翻唱彼此代表作和全新對唱橋段；李洪基笑說：「希望讓大家聽到完全不一樣的版本。」

談到即將到來的高雄演出，李洪基難掩興奮，表示自己非常喜歡高雄的城市氛圍，「一下飛機就會覺得整個節奏慢下來，人也比較放鬆。」

而台灣觀眾的反應，更是讓李洪基印象深刻，「開心的時候很大聲，安靜的時候也會非常專注，那種真誠的氛圍，會讓我在台上更想把情緒唱到最滿。」

對於台灣粉絲，李洪基提前喊話：「這次雖然是以個人身分來台，沒有和FTISLAND成員一起登台有點可惜，但也因此能把屬於自己的聲音與情緒完整帶上舞台。」直呼「該瘋的時候一起瘋，該安靜的時候，就安靜地聽我唱。」門票已在年代售票系統開賣。

今日熱門
