Jennie巴黎遭包夾逼簽名 社群試裝比中指畫面瘋傳

Jennie受邀參加巴黎時裝週，遭黃牛逼車索要大量簽名。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕BLACKPINK成員Jennie受邀出席巴黎時裝週，沒想到卻在趕場途中遇上疑似黃牛跟車，採用包夾式尾隨保母車，逼迫Jennie下車索要簽名。Jennie無奈下車，戴著墨鏡的她看得出來很不開心，面對大量專輯與小卡，她與隨行人員多次表示要離開，對方仍不願散去，現場氣氛緊繃。

除了用危險方式逼車、跟車之外，對方所要簽名的數量也太多，所以很多人都認為是黃牛的可能性更高。面露不悅的Jennie也問對方「你真的是粉絲嗎？」；經紀人也介入詢問「你這是要拿去賣吧？」

請繼續往下閱讀...

Jennie無奈下車簽名，但臉色明顯不悅。（翻攝自小紅書）

面對Jennie和經紀人的疑惑，對方堅持否認，並不斷強調自己是「真粉絲」，為了脫身Jennie只好無奈簽名，結束這場鬧劇。

在社群分享多張試拍照片的Jennie也忍不住對著鏡子高舉中指，引發熱烈討論，不少網友認為這是她對於自己被騷擾感到不滿的反擊。

Jennie試裝時對著鏡子比出中指（紅圈處），似在表達不滿情緒。（翻攝自IG）

對於騷擾行為，Jennie所屬經紀公司OA Entertainment發布聲明，強調將持續監控各大網路平台流通狀況，避免簽名物品被當作牟利工具。除此之外，經紀公司也呼籲外界不要侵犯藝人隱私、干擾行程，否則將採取法律行動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法