娛樂 電影

「從沒看電影哭那麼慘過！」林柏宏自爆看《陽光女子》哭完一包面紙

〔記者許世穎／台北報導〕林柏宏今（10）日出席代言活動，受訪時分享近期生活與工作規劃。談到與日本演員阿部寬合作的電影，他表示目前仍未得知確切上映時間，但自己已經看過預告片，相關消息仍有待官方後續公布。

林柏宏以代言人身分出席保養品記者會。（霓淨思提供）林柏宏以代言人身分出席保養品記者會。（霓淨思提供）

回顧去年前往韓國參與電影拍攝的經驗，林柏宏表示，當時決定接演的原因之一，是因為劇組計畫在台灣取景，而這段拍攝對劇情發展具有一定的重要性，因此讓他覺得參與其中十分有意義。他形容這次合作「很有緣分」，也覺得過程相當有趣。至於未來是否希望透過作品開拓更多海外合作機會，他也坦言相當期待，希望未來能有更多類似機會。

除了工作話題，林柏宏也分享生活趣事。先前為經紀人準備生日蛋糕時，蛋糕上的照片其實是由他親自設計製作。雖然蛋糕並非他親手烘焙，但影像設計部分是由他完成，讓整份禮物更具心意。

談及今年的工作計畫，林柏宏表示，仍會持續投入影視作品拍攝，也希望能與不同團隊合作，甚至有機會接觸不同語言的工作環境。他坦言，面對新的合作對象多少會有些緊張，也不確定自己能做到什麼程度，但也正因如此，更希望透過努力持續突破自我。

林柏宏強勢回歸，續任品牌第二年保養品年度代言人。（霓淨思提供）林柏宏強勢回歸，續任品牌第二年保養品年度代言人。（霓淨思提供）

對於自己主演的電影《96分鐘》曾登上年度票房冠軍，之後被12月31日上映的《陽光女子合唱團》超越，林柏宏則表示並不覺得遺憾，反而相當替對方開心。他透露自己曾參加該片特映，觀影時甚至感動落淚，「我從來沒有看電影哭得這麼慘過！」笑說觀影前完全沒有看過預告，也不清楚故事內容，但看到電影最終獲得好成績，仍替整個劇組感到開心，也期待未來能有更多不同類型的作品受到觀眾喜愛。

談到電影中最觸動他的橋段，他特別提到合唱團演出，以及女兒走進場內的情節，讓他印象深刻，甚至把經紀人整包衛生紙都用完。

在日常生活方面，林柏宏透露，因為家中養狗，平時早起後第一件事就是帶狗散步，之後才慢慢準備早餐並整理家裡。若在遛狗時遇到粉絲要求合照，他也笑說並不介意，「只要對方不怕那個味道就好。」

身為保養品牌代言人，林柏宏表示，自己也會把產品分享給家人與朋友，有時在劇組拍戲時也會提供給同事使用。他笑說，如果未來還有機會接下新的代言，目前最有可能的「空缺」大概就是牙膏品牌。

至於膚質狀況，他表示自己屬於較敏感的體質，如果使用不適合的保養品，容易出現泛紅或起疹子的情況，因此平時在保養上更注重循序漸進與長期累積。最後談到外貌特徵，林柏宏也大方分享自己是單眼皮，家人多半也如此，因此早已習慣，並不認為單眼皮與雙眼皮之間存在所謂的流行差異。

