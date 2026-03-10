自由電子報
娛樂 最新消息

中東戰火波及！前天氣女孩杜拜現蹤 見飛彈嚇到差點哭出來

五二八推出新歌《Skyline Miracle》。（ FIVE TWO EIGHT 五二八提供）五二八推出新歌《Skyline Miracle》。（ FIVE TWO EIGHT 五二八提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕美國與以色列對伊朗發動大規模空襲後，伊朗隨即展開武力報復，整個中東地區陷入高度緊張。就在全球關注戰火之際，美聲團體「FIVE TWO EIGHT 五二八」推出新歌《Skyline Miracle》（天際奇蹟），成員劉玳妍與阿卡莎納此刻身在杜拜，親身經歷飛彈與無人機警報，仍透過社群向粉絲報平安。

前天氣女孩劉玳妍這幾天持續在IG發文向粉絲報平安。她透露自己搬到杜拜將近一年，「從2月28日開始空中交戰，掉落的碎片曾波及部分建築並引發小型火災，但都很快被控制，目前杜拜整體環境沒有特別大的損害。」

前天氣女孩劉玳妍。（ FIVE TWO EIGHT 五二八提供）前天氣女孩劉玳妍。（ FIVE TWO EIGHT 五二八提供）

談到第一時間的心情，劉玳妍坦言：「第一天真的有點緊張，甚至差點哭出來，沒想到戰爭離我這麼近。」不過她也觀察到當地居民其實相當冷靜，「杜拜國防系統真的很厲害，雖然常常收到警報聲，但很多家庭還是照常帶小孩出門、逛百貨或去超商。」

她也透露自己住在離市中心與軍事設施較遠的地方，因此相對安全，「糧食也很充足，一切安好。害怕值可能不到50%，但我還是準備了戰爭避難包。」至於是否看到傷亡？她表示目前生活周圍並未見到，「很多居民仍維持正常生活與娛樂。」

阿卡莎納則表示，自己已在杜拜生活10年，非常喜歡當地氣候、治安與投資環境，「以前住在英國，飛亞洲沒有那麼方便，現在從杜拜往返台灣非常方便。」

談到是否害怕？他笑說：「我住在18000平方公尺的房子裡，應該不會到不舒服，杜拜防空做得很好，目前沒有感到恐懼。」

面對動盪局勢，「FIVE TWO EIGHT 五二八」仍持續透過音樂傳遞希望。

新歌《Skyline Miracle》則象徵在人類動盪的時代中，仍能在天際看見奇蹟與希望。團隊希望透過音樂帶給世界更多平靜與力量，也再次以作品回應這個充滿變動的時代。

點圖放大body

