2025台灣電影誰最強？影評人名單曝光

《大濛》（左）、《左撇子女孩》各拿下「第七屆台灣影評人協會獎」5項提名。（華文創、光年映畫、台灣影評人協會提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕2025年台灣電影誰最強？影評人協會給了答案！台灣影評人協會今（10）公布「第七屆台灣影評人協會獎」入圍名單，從去年在台上映的國片中選出最佳影片、導演、男女演員與編劇等5大獎項，其中《大濛》與《左撇子女孩》各拿下5項提名，成為最大贏家。

影評人眼中的2025台灣電影，可說是題材多元、風格各異的一年。本屆「最佳影片」入圍名單橫跨紀錄片、社會寫實與家庭劇等不同類型，包括《大濛》、《大風之島》、《白衣蒼狗》、《由島至島》、《左撇子女孩》。

其中《由島至島》長達近5小時，以史詩規模重新梳理戰爭歷史；《白衣蒼狗》則聚焦非法外籍看護議題，呈現社會邊緣人物的生存困境；題材跨度之大，也讓不少影迷直呼「今年影評人選片很硬」。

翁倩玉在《陽光女子合唱團》的嫻熟表演深獲好評。（壹壹喜喜、台灣影評人協會提供）

今年「最佳女演員」戰況格外激烈，甚至因為票數相同，罕見出現6人入圍的情況。入圍名單橫跨不同世代，包括：9m88（《女孩》）、方郁婷（《大濛》）、馬士媛（《左撇子女孩》）、翁倩玉（《陽光女子合唱團》）、陳意涵（《陽光女子合唱團》）和高伊玲（《我家的事》），從新生代到資深影后同場較勁，也讓這個獎項成為今年最大看點之一。

「最佳男演員」同樣火花四射，入圍者包括《我家的事》藍葦華和曾敬驊、《大濛》柯煒林等，泰籍演員萬洛・隆甘迦（Wanlop Rungkumjad）則以《白衣蒼狗》迎戰，讓影帝之爭多了不同文化背景的表演碰撞。

《女孩》導演舒淇（左起）、白小櫻、9m88。（甲上、台灣影評人協會提供）

另一大焦點，是影后舒淇首次執導的《女孩》，該片以女性視角描繪成長傷痕與情感記憶，一舉入圍最佳導演與最佳編劇兩項大獎，展現她從演員跨足創作的企圖心。

影評人協會表示，今年入圍名單反映出台灣電影在影像美學與社會議題上的多樣性；從家庭故事、移工議題到歷史紀錄片，各種題材並存，也讓2025年成為相當有特色的一年。

第七屆「台灣影評人協會獎」入圍名單：

【最佳影片】

大濛

大風之島

白衣蒼狗

由島至島

左撇子女孩

【最佳導演】

陳玉勳 / 大濛

舒淇 / 女孩

曾威量 / 白衣蒼狗

廖克發 / 由島至島

鄒時擎 / 左撇子女孩

【最佳編劇】

陳玉勳 / 大濛

舒淇 / 女孩

曾威量 / 白衣蒼狗

鄒時擎＆西恩．貝克（Sean Baker） / 左撇子女孩

潘客印 / 我家的事

【最佳男演員】

柯煒林 / 大濛

萬洛．隆甘迦（Wanlop Rungkumjad） / 白衣蒼狗

黃鐙輝 / 左撇子女孩

曾敬驊 / 我家的事

藍葦華 / 我家的事

【最佳女演員】

9m88 / 女孩

方郁婷 / 大濛

馬士媛 / 左撇子女孩

高伊玲 / 我家的事

翁倩玉 / 陽光女子合唱團

陳意涵 / 陽光女子合唱團

