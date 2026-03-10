好奇藝人家長怎樣？「海產」新家遭劣保全闖空門 保全公司：火速開鍘零容忍

藝人海產台中新家遭保全闖入已提告。（翻攝自Instagram／seafood_rock）

〔記者許國楨／台中報導〕藝人海產（劉威廷）才在台中置產，卻傳出遭保全闖入事件持續延燒，負責該社區管理的保全公司傍晚發表聲明，強調涉案保全已「第一時間開除」並主動向警方報案，強調公司對侵害住戶安全的行為「零容忍」，直言此案是員工個人「道德淪喪」的犯罪行為，與公司制度完全無關。

海產日前才在台中北區進化路購入新宅，6日剛完成門鎖APP連線設定，沒想到7日凌晨2時許，手機突然跳出門禁通知，顯示有人使用「編號3」的磁扣進入屋內，系統紀錄顯示該人僅在屋內停留約3分鐘便離開，而這張磁扣正是放置在管理室的備用門禁卡，海產見狀嚇得連夜南下回台中查看，並與社區管理員當場對質，直到後續調閱監視器畫面，才確認確實有人持磁扣進入住宅，而涉案者竟是當晚在管理室值勤的劉姓夜班保全。

請繼續往下閱讀...

警方接獲報案後介入調查，確認該保全曾進屋並短暫逗留，目前海產仍在清點財物，並已對其提出侵入住宅與竊盜告訴；對此，保全公司在聲明中表示，得知事件後「深表震驚與遺憾」，經內部初步查證後認定，該名保全行為已嚴重違反工作紀律與職業操守，立即開除並終止僱傭關係，公司同時主動前往警察機關報案告發，後續將全力配合檢警調查，絕不包庇任何違法行為。

保全公司也強調，此案屬於單一個案，純屬涉案保全的個人犯罪行為，與公司既有管理規範及作業流程完全相悖，將藉此全面檢討內部管理制度，未來將強化保全人員背景審查、法治教育訓練及現場督導機制，避免類似事件再度發生，確保住戶居住安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法