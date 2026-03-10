AV女優雅子りな暴怒開嗆台灣男 放話「全部殺掉」

24歲日本AV女優「雅子りな」近日在社群平台發文表示想殺台灣男。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕24歲日本AV女優「雅子りな」近日在社群平台突然發布多則情緒激烈的文章，內容直指台灣男性，甚至揚言「想把台灣男子全部殺掉」，相關發文出現後不久，立刻被刪除，但截圖仍在網路瘋傳並掀起熱烈討論。

雅子りな在文中表示自己「非常討厭台灣人」，要求台灣網友不要觀看她的作品：「請不要再看我的作品了，我也不會再和台灣人有任何關係」。根據雅子りな的說法，台灣人曾對她造成身心傷害，所以她用激烈言詞批評相關對象。

不僅如此，雅子りな部分發言引用動漫《JOJO的奇妙冒險》角色設定，她說如果自己擁有反派能力，會對特定對象施加「死亡戒指」，讓對方在33天後死亡。雅子りな用誇張的語氣揚言「把卑劣的台灣人全部殺掉」。

雅子りな也在另一篇文章中提到「噁心到起雞皮疙瘩的，只限台灣男性」，她說自己雖有台灣女性朋友，對於有日本血統、在日本長大的台裔男性也沒有意見，但特別討厭不會說日文、以中文溝通的台灣男性。

相關文章在網路發酵後，迅速引起台灣網友討論，部分網友猜測，雅子りな可能遇上跨國經紀合作或商業糾紛，或許是被經紀人騙了、遇到詐騙或者工作報酬出了問題，所有說法至今仍未獲得證實。雅子りな刪除貼文後，並沒有針對此事進行公開說明，讓人如陷五里霧中。

