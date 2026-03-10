自由電子報
娛樂 最新消息

女星開刀10小時「子宮、卵巢全拿」保命！吐露55歲無法生育心聲

演員廖慧珍去年健康亮紅燈。（記者潘少棠攝）演員廖慧珍去年健康亮紅燈。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕55歲的演員廖慧珍去年健康亮紅燈，因子宮問題接受一場長達10小時的大手術，摘除子宮、卵巢及部分腸子保命。休養9個多月後，她今與鮑正芳、鄧志鴻、吳碧蓮出席大愛新戲《以身相許》卡司發布會，樂觀面對病情之餘，還開玩笑提到當時因體重高達105公斤，脂肪較厚，連醫生都直言「這個刀不好開」。

廖慧珍8年前曾拿掉12公分子宮肌瘤，沒想到去年又發現子宮內膜增厚至2.8公分，出血量異常，醫生評估後建議開刀。她術前被告知「手術風險不小」，心裡相當忐忑，特地到桃園廣澤宮求籤問平安，宮主賴銘偉安慰她：「沒事，一切都會好的。」讓她心中的大石稍微放下。

手術前醫生先做小切口檢查，確認腫瘤是否為癌症？好在化驗結果為良性。不過正式開刀時情況比預期複雜，她說：「我睡一覺醒來就過去了，但我哥哥、嫂嫂在外面已經嚇到腿軟好幾次。」整場手術長達10小時，讓家人相當緊張。

廖慧珍手術完，恢復狀況不錯。（記者潘少棠攝）廖慧珍手術完，恢復狀況不錯。（記者潘少棠攝）

原本廖慧珍只打算拿掉子宮，但手術過程中發現卵巢與腸子嚴重沾黏，甚至出現化膿情形，醫生最後決定連同卵巢與部分腸子一併摘除，也讓她被迫提早進入更年期。她笑說，自己其實還曾幻想能「順便瘦身」，沒想到手術後只瘦了3公斤，還很放肆喝冰水、吃冰淇淋。

目前她恢復狀況不錯，只是肚子偶爾仍隱隱作痛，醫生表示屬正常現象。由於摘除子宮與卵巢後已沒有生育能力，她也看得很開，現在對姪子、姪女特別好，「我們家有7個小孩，我都跟他們說，以後我老了，有的負責我的房租、有的負責我的餐費，有的負責帶我出國玩。」

body

