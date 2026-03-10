自由電子報
娛樂 最新消息

產後9個月仍未恢復 織織腹部大片疤痕曝光

知名網路插畫家「織織」。（翻攝自臉書）知名網路插畫家「織織」。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕知名網路插畫家「織織」與「賴賴」兩人愛情長跑近17年，最終仍無奈分手。2024年織織宣布懷孕喜訊，並同步嫁人生子。近日織織公開自己產後身體變化，畫面中出現嚴重皮膚疾病，生產完的疤痕也尚未褪去，她本人鬆口：免疫系統出問題。

織織在網路上發文，表示網友討論生小孩後身體產生變化，有人胸部下垂、肚子變大、頭髮變少、臉部鬆弛等問題，她自己則是「免疫系統崩潰」。織織懷孕時免疫系統就出現問題，全身異位性皮膚炎發作，嚴重的時候臉都腫起來。

為了保護胎兒，織織無法使用一般藥物治療，只能服用低劑量、效果有限的中西藥物勉強控制狀況。她分享自己生產後1個月的照片，腹部與大腿都出現大片色素沉澱與疤痕。

織織秀出自己身上產後未退的疤痕。（翻攝自Threads）織織秀出自己身上產後未退的疤痕。（翻攝自Threads）

織織坦言，這些皮膚狀況至今已過了9個月仍未完全消退，也讓她深刻感受到身體在懷孕與生產後的巨大變化。她也提醒有皮膚免疫問題、正在考慮懷孕的女性要多加評估，「想懷孕但有皮膚免疫問題的媽媽要仔細斟酌。」貼文曝光後，不少網友留言替她加油，也有媽媽分享類似經驗，表示產後身體與免疫系統的變化確實比想像中更辛苦。

