娛樂 最新消息

Netflix影集爆「大量性愛片」畫面 《乩身》導演認了：自己拍

導演管偉傑（左起）、楊銘威、柯震東、陳姸霏、王柏傑出席Netflix影集《乩身》宣傳活動。（記者陳奕全攝）導演管偉傑（左起）、楊銘威、柯震東、陳姸霏、王柏傑出席Netflix影集《乩身》宣傳活動。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯震東、王柏傑、陳姸霏與楊銘威今出席Netflix影集《乩身》宣傳活動，劇中有段情節是柯震東和陳姸霏到網咖調查躲在廁所偷看女生的色鬼大鶴，為了釣出色鬼，他們在網咖螢幕上更同時播放多部A片，畫面相當衝擊，沒想到今楊銘威吐露，其實那些A片並不是現場隨便找影片播放，而是劇組特地拍攝的。

導演管偉傑也害羞證實，指出因為版權問題，劇組特別找來曾拍過成人片的男女優重新拍攝相關畫面，「有妝髮、也有設計動作，但我們盡量避開太大尺度的性愛鏡頭。」他特別找來曾演過A片的演員來拍，但導演強調這是自己第一次拍A片，「滿奇怪的感覺。」

楊銘威（左起）、柯震東、陳姸霏、王柏傑出席Netflix影集《乩身》宣傳活動。（記者陳奕全攝）楊銘威（左起）、柯震東、陳姸霏、王柏傑出席Netflix影集《乩身》宣傳活動。（記者陳奕全攝）

除了話題十足的橋段，《乩身》在視覺製作上也下了不少功夫。導演管偉傑表示，前兩集在大銀幕放映時，其實是檢驗所有細節的時刻，「像《乩身》這樣奇幻成分很高的作品，不是特效做好就好，而是整體性的呈現。」他透露，劇組從前期田調開始，就與特效、美術、攝影團隊密切討論，建立世界觀與視覺風格。

例如劇中三太子交給主角韓杰的「尪仔標」，每一張上面都印有不同法器圖案，概念來自原著小說。劇組不僅設計法器的呈現方式，也設定韓杰每次使用法器後都必須承受痛楚，並透過視覺效果讓觀眾感受到力量背後的代價。

曾獲金馬獎的特效總監、同時也是《乩身》特效指導的郭憲聰表示，最大挑戰在於如何把宮廟符咒與現代視覺語言融合，「我們不是只做炫目的光效，而是讓每一張尪仔標、每一次符咒啟動，都有屬於它的神性紋理與力量感。」

他也透露《乩身》整部影集約有三分之二畫面涉及特效，光是特效鏡頭就多達3200多顆，「相較之下，《功夫》有1500顆特效鏡頭，《大濛》和《返校》大約600到800顆鏡頭，等於在這部影集中，我們其實做了8部長片，而且每一部都是特效片。」同時也有演出《功夫》的柯震東被問到是否擔心被比較？他表示並不會，「兩部都是頂尖作品，《乩身》有很多奇幻與視覺衝擊，《功夫》則是還原實景動作，各有特色。」《乩身》將於4月2日在Netflix上線。

body

