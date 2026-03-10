台語情歌王子王建傑 8月返鄉舉辦個人首場演唱會

台語情歌王子王建傑（右）將於8月返鄉舉辦個人首場演唱會。（記者黃佳琳攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾多次入圍金曲獎最佳方言演唱人、發行過六十多張專輯，出身高雄的「台語情歌王子」王建傑，將於8月15日在高雄流行音樂中心舉辦他出道第一場個人演唱會，他說，選在高雄舉辦出道43年來的重要演唱會，唱歌給鄉親聽，是最大的榮耀。

出身高雄台語情歌王子王建傑，以其深情演唱和精湛技巧聞名，發行過六十多張專輯，曾多次入圍金曲獎最佳方言演唱人獎，代表作品包括與江蕙合唱台語經典〈心內話〉、〈最愛的人〉；1989年出道至今，王建傑沒有放下對唱情歌的堅持，近年來持續透過網路發表單曲，展現對台語歌壇的熱愛。

台語情歌王子王建傑將於8月返鄉舉辦個人首場演唱會。（記者黃佳琳攝）

王建傑表示，這次的演唱會，不是試水溫，而是全力出擊。為了這一刻，從音樂、舞台、等各方面，他都用盡心力，都只為一件事，把夢想唱到最大聲。而身為高雄長大的孩子，生平第一場個人演唱會，當然一定要在高雄舉辦，也是高雄孩子對家鄉最熱血的回應。

演唱會門票3月開賣，王建傑與主辦單位南星娛樂總導演楊耿明在農曆年前展開暖身活動，特別到高雄關帝廟武廟及包公廟前鎮鎮南宮虔誠祈福，並到春節最熱鬧的三鳳中街商圈跟高雄支持的好朋友報告這個好消息。南星娛樂董事長也是本次演唱會總導演楊耿明表示，開賣後，也會展開各地廟宇以及各大商圈的宣傳活動，與歌迷朋友博感情。

