錄影遭男星大吼！黃偉晉翻白眼揭內幕：整個大問號

〔記者林欣穎／台北報導〕全台首創沉浸式兼具戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，由映底子國際傳媒製作，製作人郭彥伶、總導演郭方儒、執行製作人江芷婷領軍，主持群邀請到陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本拍攝戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，化身時空探員與觀眾一起解開謎題，上週日（8）日播出第三單元《梅花梅花幾月開》劇情逐漸白熱化，背後關鍵人物由孫沁岳飾演的指揮官現身，羅偉的真實身份也終於曝光，探員們將找尋四季高中背後的真相。

狼人殺男神孫沁岳化身指揮官。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

六位探員持續調查可怕的校園霸凌事件，參與霸凌事件的學生們被神秘組織抓進去私刑台受刑，探員們身上背負六條人命，需要進行遊戲環節，過程中探員們的每一步都與其他學生的性命緊緊牽連著，獲勝的探員才有機會拯救這群學生們，因為潘君侖需要拯救的學生是與輕生者許庭霓（蔡南雲飾）、霸凌加害者方思琴（蔡菜飾）有感情糾葛的學生王翊凱（曹再昇飾），讓潘君侖在遊戲過程中陷入道德兩難，甚至坦言一開始的不想救他：「因為他（王翊凱）賞女生一巴掌，在情感上又跟兩個女生糾纏不清，根本是一個渣男，我真的很想讓他死」。

請繼續往下閱讀...

潘君侖玩遊戲陷道德兩難。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

一旁的本本也忍不住直呼：「他們任何一個人都沒有資格獲救，因為他們真的很壞」，隊長陳漢典也跳出來說：「這就是人性！節目就是想要看我們變成這樣。」佩服製作單位設計出如此大型的操控遊戲現場，探員梁以辰也在直播當中聊到：「我覺得這個遊戲真的很可怕，一方面我們要救人，一方面他們又是霸凌的加害者，我們到底該不該救？那個心情真的很複雜。」

第九集另外一個重點是關於羅偉（温昇豪）的真實身份，原來羅偉一直以來都是受到神秘組織觀察，成為了實驗對象，導致對於許庭霓的輕生事件記憶產生混亂，一談到許庭霓的事竟會不自覺地流下眼淚，甚至對林昕婕（姚以緹飾）大喊：「為什麼我會流淚？」混亂的情況讓六位探員們必須要回到二十二年前的羅偉的淺意識裡，試圖恢復羅偉的記憶，並找尋事件的真相。

原來先前短暫出現即消失猶如龍卷風的小揚（MAX飾）真實身份就是羅偉，並在二十二年前就有一段跟霸凌有關的故事發生，不只許庭霓，在二十二年前張揚（陳廷軒飾）也一樣長期受到高語晴（曹芯瑜飾）帶頭霸凌，在羅偉（MAX飾）的幫助下才找到了生命的意義以及活下去的動力，首度參與實境演出的演員曹芯瑜也在直播中分享飾演霸凌加害者的心情：「剛開始知道要演霸凌者的時候我覺得很掙扎，但又想要把角色詮釋得很好，所以做了不少功課，拍攝當下我知道角色就是要很壞，所以我非常投入角色，但是希望大家不要學語晴（戲中角色）因為她真的好壞，但是我很享受這個角色」也有不少網友在社群上大讚曹芯瑜：「人美心惡」、「演得也太壞了吧！好厲害」、「好瘋癲」

解迷時讓探員們最為驚嚇的橋段莫過於背後神秘組織的訓練官（孫沁岳飾）出現在探員面前大吼，一出場就讓黃偉晉、梁以辰大翻白眼，原來幕後還有一段小故事發生，黃偉晉無奈表示：「我跟沁岳還沒拍攝時還在聊說我們有這個節目要錄影，他在那邊給我裝沒事發生，結果當下看到他出現我整個大問號，哈囉？」

探員們看到孫沁岳現身瞬間傻眼。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

梁以辰也在直播當中分享：「我看到沁岳的當下真的傻眼，因為錄影前我們還常常見面，我也有跟他分享這個節目，結果原來他什麼都知道，我想說哇也太冷漠了吧！私下明明那麼搞笑結果給我裝正經。」節目過程中孫沁岳相當敬業，拋下好朋友的身份，投入指揮官的角色，甚至體罰探員們，讓六位探員在教室大做交互蹲跳。

導演郭方儒也在直播中大讚孫沁岳的好表現：「我一開始就鎖定沁岳來當我們的指揮官了，他的形象跟我原本設定的角色很接近，而且我也相信他可以跟探員們有很多精彩的火花，加上沁岳現場也會有很多的即興發揮都很有趣，這禮拜是《梅花梅花幾月開》的最終回，大家可以好好期待一下故事會如何收尾。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法