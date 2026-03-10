自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「玉女歌手始祖」斷豪門婚留1女竟失聯30年 虧欠心聲全吐露

曾被封為「玉女歌手始祖」的鮑正芳出席大愛新戲《以身相許》記者會。（記者潘少棠攝）曾被封為「玉女歌手始祖」的鮑正芳出席大愛新戲《以身相許》記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾被封為「玉女歌手始祖」的鮑正芳去年3月替第二任前夫張振寰操辦後事，雖然她當年是因遭家暴離婚，但她仍情義相挺，送對方最後一程，今出席大愛新戲《以身相許》記者會，坦言從離婚後就已經放下這些嗔癡掛礙，而劇中的她對人生抱持遺憾，戲外則有2大虧欠，一個是早逝父母，再來是第一任婚姻時所生的女兒，已經斷聯30年。

鮑正芳談到女兒，內心有著深深虧欠。（記者潘少棠攝）鮑正芳談到女兒，內心有著深深虧欠。（記者潘少棠攝）

鮑正芳說她父母走得早，待她有能力回饋時，父母已經不在，接著談到女兒，她內心有著深深虧欠，因第一段婚姻是和豪門子弟程萬遠，當年女兒的扶養權歸前夫，「有人問我想不想女兒，如果人生重來，會不會想把女兒帶在身邊？後悔當然後悔，如果事情再重來，我還是會這樣做，環境適合我絕對會帶，如果對方條件比我好，尤其是女孩，就考慮留對方家，對她比較好。」

鮑正芳呼籲長輩朋友，應把握時間與家人溝通，不要因為害羞或糾結而留下遺憾。（記者潘少棠攝）鮑正芳呼籲長輩朋友，應把握時間與家人溝通，不要因為害羞或糾結而留下遺憾。（記者潘少棠攝）

鮑正芳坦言當年想得太單純，以為雙方分手後，不管孩子監護權歸誰，父母都不會缺席小孩的人生，沒想到前夫家在離婚後，百般阻撓母女見面，導致跟女兒已二十多年沒見，想到一路心酸，她忍不住哽咽：「我想得太簡單，這點我對女兒很有遺憾，沒想到不能再見面。」

至於她現在單身，對於身後事，她早在兒子小學時，她就曾主動提過。她認為現代孩子聰明，沒什麼好忌諱的，「我告訴他，如果我走掉，用最簡單的方式就好。我眼睛閉了就什麼都不知道了，只要你心裡有我就夠了。」她以此呼籲長輩朋友，應把握時間與家人溝通，不要因為害羞或糾結而留下遺憾。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中