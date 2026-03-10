「玉女歌手始祖」斷豪門婚留1女竟失聯30年 虧欠心聲全吐露

曾被封為「玉女歌手始祖」的鮑正芳出席大愛新戲《以身相許》記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾被封為「玉女歌手始祖」的鮑正芳去年3月替第二任前夫張振寰操辦後事，雖然她當年是因遭家暴離婚，但她仍情義相挺，送對方最後一程，今出席大愛新戲《以身相許》記者會，坦言從離婚後就已經放下這些嗔癡掛礙，而劇中的她對人生抱持遺憾，戲外則有2大虧欠，一個是早逝父母，再來是第一任婚姻時所生的女兒，已經斷聯30年。

鮑正芳談到女兒，內心有著深深虧欠。（記者潘少棠攝）

鮑正芳說她父母走得早，待她有能力回饋時，父母已經不在，接著談到女兒，她內心有著深深虧欠，因第一段婚姻是和豪門子弟程萬遠，當年女兒的扶養權歸前夫，「有人問我想不想女兒，如果人生重來，會不會想把女兒帶在身邊？後悔當然後悔，如果事情再重來，我還是會這樣做，環境適合我絕對會帶，如果對方條件比我好，尤其是女孩，就考慮留對方家，對她比較好。」

鮑正芳呼籲長輩朋友，應把握時間與家人溝通，不要因為害羞或糾結而留下遺憾。（記者潘少棠攝）

鮑正芳坦言當年想得太單純，以為雙方分手後，不管孩子監護權歸誰，父母都不會缺席小孩的人生，沒想到前夫家在離婚後，百般阻撓母女見面，導致跟女兒已二十多年沒見，想到一路心酸，她忍不住哽咽：「我想得太簡單，這點我對女兒很有遺憾，沒想到不能再見面。」

至於她現在單身，對於身後事，她早在兒子小學時，她就曾主動提過。她認為現代孩子聰明，沒什麼好忌諱的，「我告訴他，如果我走掉，用最簡單的方式就好。我眼睛閉了就什麼都不知道了，只要你心裡有我就夠了。」她以此呼籲長輩朋友，應把握時間與家人溝通，不要因為害羞或糾結而留下遺憾。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

