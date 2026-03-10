金馬影后拿獎隔天點頭配音！鐘雪瑩助攻《世外》 隔年電影也抱回金馬

電影《世外》導演吳啓忠與監製、編劇楊寶文今（10）日來台。（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕締造香港影史港產動畫票房冠軍的現象級動畫電影《世外》，導演吳啓忠與監製、編劇楊寶文今（10）日來台，這也是兩人繼金馬獎拿下最佳動畫長片後，首度來台宣傳。片中主角「小鬼」由鐘雪瑩配音，回憶當初邀約過程，導演笑說其實相當緊張，因為聯絡對方的時間點，正好就在她奪下金馬影后的隔天。

吳啓忠透露，當時鐘雪瑩才憑電影《看我今天怎麼說》抱回金馬影后，團隊原本擔心她行程繁忙甚至「身價上漲」，沒想到對方不但沒有漲價，還在聽完劇本後爽快答應接下配音工作，讓他大讚對方既專業又投入。有趣的是，當時才剛拿影后的鐘雪瑩加入《世外》，沒想到隔年電影本身也在金馬獎抱回最佳動畫長片，形成巧妙呼應。

電影《世外》導演吳啓忠與監製、編劇楊寶文今（10）日來台。（記者王文麟攝）

《世外》歷時7年製作完成，在香港與海外上映後皆收穫亮眼票房與口碑。楊寶文坦言，整個創作過程幾乎一路充滿未知：「我們做了7年，其實一直不知道下一步能不能完成。」但團隊仍希望打造一部自己心中理想的動畫作品，因此咬牙堅持到最後。

由於製作時程與成本壓力，吳啓忠也透露，原本其實有不少「很酷的橋段」未能放進電影，例如亡靈世界對主角「小鬼」的更多描寫，讓他至今仍覺得有些可惜。他表示，如果未來有機會，希望能在更充裕的時間下把世界觀刻畫得更完整。

電影結局相較原著更為溫暖動人，導演吳啓忠透露，是在創作過程中逐漸形成的共識，認為直接照搬小說未必是最好的電影處理方式。楊寶文則坦言，自己反覆閱讀原著多次，甚至寫過書評，但她也觀察到現實世界愈發殘酷，因此希望電影能更誠實面對情感與人性，帶給觀眾更真實的感受。

導演吳啓忠一直在思考「人離開後究竟去了哪裡」。（記者王文麟攝）

事實上，《世外》的創作靈感也帶有導演個人的生命經驗，吳啓忠曾提到，小學時期祖父離世，對當時的他造成極大衝擊。他一直在思考「人離開後究竟去了哪裡」，這樣的疑問也逐漸延伸成電影的想像世界，或許逝去的人以另一種形式存在，在世界某個角落守護著我們。不過他坦言，即使完成《世外》，這個問題仍沒有真正答案，「可能就是人生的一部分」。

目前《世外》也入圍香港電影金像獎8項提名，楊寶文表示，對團隊而言已經是莫大榮耀：「能被看見專業就很開心。」她自己也獲得編劇提名，直呼相當感動，「感覺評審真的有仔細看電影。」而吳啓忠則入圍新晉導演，同樣讓團隊備感鼓舞，認為是對多年努力的重要肯定。《世外》將於3月13日在台上映。

