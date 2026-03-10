謊稱金馬得主詐騙貴婦得手528萬 虎媽上當下單買「愛因斯坦的腦子」

〔記者林欣穎／台北報導〕謝震武主持《震震有詞》帶領資深媒體人許聖梅、民俗專家小煜老師、兩性作家欣西亞及蔡旻睿律師，探討「虛擬世界的虛情假信仰 網路上的神秘交易要人命？！」深度剖析網路世界中從「販售仙佛職位」到「網購智商」等不肖份子的行為。

資深媒體人許聖梅（左）提到目前網路出現販售「仙佛界職位」的離譜現象。（和展影視提供）

資深媒體人許聖梅提到目前網路出現販售「仙佛界職位」的離譜現象，民俗專家小煜老師直言此案例很可惡，他說此人自稱「無極天大神」進行詐騙。他解釋，宗教界確實有封官、就職授入的儀式，但必須經過長年修行。現在許多網路賣家僅憑一張咒紙就宣稱擁有實權，業界還有賣寵物官位，誘騙飼主花錢讓寵物當「仙寵」，被不肖的寵物溝通師拿來向飼主詐財。

許聖梅則分享一名虎媽因擔心兒子考不上頂尖大學，在網路上搜尋可以幫助兒子唸書的方式，看到有賣家販賣智商，虎媽信以為真選擇購買「愛因斯坦的腦子」，結果兒子最後依然與名校無緣。

另外還有一起案件，是一名杜姓男子自稱金馬獎最佳造型獎得主，謊稱是瓊瑤的選角顧問，藉此詐騙兩位貴婦L小姐與S小姐。杜男以「借用民宿拍片」、「邀請趙薇合作」等名目，誘騙L小姐支付窗簾費、器材更新費及裝潢費共計100多萬，結果約定拍攝當天，杜男僅拿出一支手機拍攝，宣稱現在網紅都這樣拍，隨後銷聲匿跡。另一位S小姐更被開價428萬裝潢費，一年後家裡空無一物，杜男竟以「現在有錢人的家具都在外面組裝好才送來。」試圖繼續矇騙對方，最後S小姐戳破杜男謊言，杜男承認後寫下悔過書。

蔡旻睿律師分享男子一人分飾兩角詐騙案例。（和展影視提供）

蔡旻睿律師則分享了一件轟動律師界的案例。雲林一名陳先生化身女網友「小靜」與劉男網戀長跑7年，小靜自稱是國際線空服員無法見面，劉男感念小靜對自己的深情而提議結婚，陳男化身的小靜謊稱自己家境不佳要幫家裡償還債務，因自己長年不在台灣請劉男幫忙照顧弟弟小明，不僅請劉男交付身分證讓小明辦卡，導致信用卡被盜刷300多萬、劉男還匯款給小靜200多萬，甚至將房子產權分出一半給對方，並收留小靜的「弟弟」小明同住。

直到劉男起疑報警，才發現「小靜」與「小明」竟是同一人，皆由陳姓男子分飾兩角。更驚人的是，陳男在庭上抗告自己以弟弟小明的身份與劉男與發生過性行為，理應知道他是男的，試圖以此抗辯。但法官最終認定，這只能證明劉男「很聽女友的話」，最後判決陳男4年4個月徒刑。

最後蔡旻睿律師提醒觀眾，許多人誤以為沒簽白紙黑字的契約就無法提告，但法律上契約不以書面為必要，匯款紀錄、錄音存證皆是重要證據。他強調，合法的錄音須符合兩大原則：第一是基於「正當目的」，第二是「自己必須為對話的一方」，如此才能在法律上作為有效證據。

