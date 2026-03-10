自由電子報
娛樂

曾公開酸「沈玉琳都當大咖了」 76歲鄧志鴻曝近況 隔空喊話：復出慢一點

鄧志鴻近年鮮少曝光。（記者潘少棠攝）鄧志鴻近年鮮少曝光。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕76歲的鄧志鴻近年鮮少曝光，多年前他曾失言：「台灣沒有演藝事業，沈玉琳都當大咖了，我們還能怎樣呢？通通去死。」沒想到烏鴉嘴，沈玉琳去年確診急性白血病，鄧志鴻今出席大愛劇《以身相許》媒體茶敘，尷尬表示過去管不住嘴，如今回想起這些發言，感嘆會生病「都是累出來的」，語重心長地隔空喊話沈玉琳：「我覺得他應該聽我老人家一句勸，復出慢一點。」

鄧志鴻過去工作也是很操勞，全盛時期曾創下「七天七夜沒闔眼」的瘋狂紀錄，「白天錄《百戰百勝》，晚上作秀到深夜，那是種不像話的人生。」還以高凌風為例，感嘆幸運不會永遠站在同一邊，提醒沈玉琳要把握當下，別再折騰身體。

鄧志鴻在大愛劇《以身相許》中，詮釋父子關係糾葛的角色。（記者潘少棠攝）鄧志鴻在大愛劇《以身相許》中，詮釋父子關係糾葛的角色。（記者潘少棠攝）

此外，在大愛劇《以身相許》中，鄧志鴻詮釋父子關係糾葛的角色，也讓他想起自身經歷。當年他父親非常反對他進入演藝圈，直到他憑政治模仿秀闖出知名度，父親的態度才逐漸轉變。他也分享一段父子間的趣事，某次父親去市場買菜，菜販驚呼「你是鄧志鴻爸爸吧？長得太像他了！」父親回家後氣得把菜往桌上一丟，直嚷「豈有此理」，還說：「他是我兒子，是他像我，怎麼會是我像他！」

鄧志鴻65歲才結婚，至今沒有生小孩，他坦言「沒小孩煩惱少」。近來夫妻倆也開始討論身後規劃，打算將財產設立信託，未來交由慈善團體做公益。至於是否大體捐贈仍未決定。他笑說太太要求他至少要活到90歲，因此嚴格控管他的飲食、作息與運動，「太太是上帝給我的功課，以前我太自由了，現在來一個管我的，而且管得很好！」

雖然年過70，他自豪體力仍不輸年輕人，至今還能與20多歲的年輕人打全場籃球，「昨天才投進7顆三分球，感謝上帝讓我還能站在球場上。」

