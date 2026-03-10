（影）安心亞挑戰抖音神曲瞪眼吐舌全到位 釣出原創鼓掌

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星安心亞日前在社群平台分享一段影片，神秘透露「大家敲碗的來囉～」，接著就看見她大跳洗腦神曲《Ms. Potato》。影片中又唱又跳的安心亞，以誇張舞步與表情迅速吸引大批粉絲觀看，就連原創者陳土豆都在底下留言「表情很到位哦」，並附上鼓掌表情符號。

安心亞（左）大跳《Ms. Potato》釣出原創陳土豆回應。（本報合成圖，翻攝自IG／抖音）

安心亞（左）模仿太到位，被網友大讚超越原創陳土豆。（本報合成圖，翻攝自IG／抖音）

《Ms. Potato》原創者是在抖音擁有140萬粉絲的廣東網紅陳土豆，這首搞笑洗腦單曲就是出自她手，洗腦旋律加上誇張舞步與表情，立刻在短影音平台掀起模仿旋風。安心亞也跟風挑戰，畫面中的她不但動作神同步，就連瞪眼睛、吐舌頭的表情都完整還原，用心程度甚至連最後喘氣的橋段都百分之百重現。

安心亞完全沒有偶像包袱，在IG上傳自己的模仿影片。（翻攝自IG）

影片曝光後迅速吸引109萬次瀏覽，許多網友大呼：「還原度200％」、「教你模仿，沒人叫你超越啊！」這段模仿影片也被陳土豆本人看到，並給予肯定。

陳土豆目前除了在抖音擁有高人氣，IG追蹤數也累積到75萬人，內容多為搞笑模仿與誇張表演。

