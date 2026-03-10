自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

張娜拉突被捲員工「輕生風波」！公司緊急回應...關鍵時間曝

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國女星張娜拉近日捲入輿論風波，今（10）韓媒爆出公司相關人士A某不幸輕生離世，矛頭指向與張娜拉相關的投資與公司糾紛，消息在網路上發酵。對此，張娜拉方面稍早出面正式回應。

張娜拉捲入輿論風暴，公司發聲輕生員工與她無關。（翻攝自X）張娜拉捲入輿論風暴，公司發聲輕生員工與她無關。（翻攝自X）

張娜拉經紀團隊10日接受媒體訪問時態度相當謹慎，明確表示：「目前流傳的各種說法，都與張娜拉及她的現任公司沒有任何關係。」一句話直接斬斷外界各種聯想。事實上，張娜拉早在去年就已經離開原公司LAELBnc。據了解，她在去年1月簽下合約，僅過7個月便於8月解除合作，之後便轉往其他公司活動。

A某過去在該公司工作，離職後也與張娜拉保持合作關係，但兩人的工作往來並未涉及任何外界所傳的投資或法律問題。更讓張娜拉方面無奈的是，有部分報導將A某稱為「公司高層」。對此經紀公司也立即澄清：「其實只是公司員工。」希望外界不要再以訛傳訛。

雖然急忙撇清關係，但張娜拉方面仍對A某的離世感到難過；他們低調表示：「他是曾一起工作的後輩，現在最重要的是讓他好好走完最後一程。」同時也呼籲外界停止未經證實的猜測。

☆珍惜生命，若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中