張娜拉突被捲員工「輕生風波」！公司緊急回應...關鍵時間曝

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國女星張娜拉近日捲入輿論風波，今（10）韓媒爆出公司相關人士A某不幸輕生離世，矛頭指向與張娜拉相關的投資與公司糾紛，消息在網路上發酵。對此，張娜拉方面稍早出面正式回應。

張娜拉捲入輿論風暴，公司發聲輕生員工與她無關。（翻攝自X）

張娜拉經紀團隊10日接受媒體訪問時態度相當謹慎，明確表示：「目前流傳的各種說法，都與張娜拉及她的現任公司沒有任何關係。」一句話直接斬斷外界各種聯想。事實上，張娜拉早在去年就已經離開原公司LAELBnc。據了解，她在去年1月簽下合約，僅過7個月便於8月解除合作，之後便轉往其他公司活動。

A某過去在該公司工作，離職後也與張娜拉保持合作關係，但兩人的工作往來並未涉及任何外界所傳的投資或法律問題。更讓張娜拉方面無奈的是，有部分報導將A某稱為「公司高層」。對此經紀公司也立即澄清：「其實只是公司員工。」希望外界不要再以訛傳訛。

雖然急忙撇清關係，但張娜拉方面仍對A某的離世感到難過；他們低調表示：「他是曾一起工作的後輩，現在最重要的是讓他好好走完最後一程。」同時也呼籲外界停止未經證實的猜測。

☆珍惜生命，若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

