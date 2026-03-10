自由電子報
娛樂 最新消息

分手謝欣穎又傳撐傘復合？王柏傑現身回應

王柏傑今出席Netflix新戲《乩身》。（記者陳奕全攝）王柏傑今出席Netflix新戲《乩身》。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕謝欣穎去年9月認了與交往4年的王柏傑分手，但兩人勾手出席「大S」徐熙媛紀念雕像揭幕，再度引發復合揣測，上月謝欣穎受訪時否認複合傳聞，「我們是以朋友的關係一起去，去探望最親愛的姐姐。」而王柏傑今出席Netflix新戲《乩身》訪問，被打趣問到今天台北雨也大，是否自己撐傘？他幽默回：「我有團隊幫忙撐傘，是搭車來。」事後他的經紀人代答，表示2人並沒有復合。

而王柏傑演出造型前衛的三太子，他開拍前特別到汐止太子爺的廟，帶著劇本稟報，「祈求拍戲順利，還問三太子可不可以飾演你，擲筊都一次就過。」

王柏傑反虧柯震東「比較不順利的是他」。（記者陳奕全攝）王柏傑反虧柯震東「比較不順利的是他」。（記者陳奕全攝）

後來還指著柯震東，反虧「比較不順利的是他」，因柯震東拍戲拍到破相，可是王柏傑開玩笑的此時，麥克風卻接連出問題，不斷換麥也救不了，遭開玩笑問真的有問過三太子嗎？他激動反駁：「我還乖乖等到香燒完，讓三太子看完劇本，擲筊拿到聖筊才離開！」

王柏傑也分享跟柯震東合作的默契：「其實我跟柯震東很熟，私底下其實滿常聊天，所以戲裡的鬥嘴很多都是建立在信任上。三太子嘴上愛酸韓杰，但其實是一直在逼他成長。」

此外，台灣隊在WBC比賽落幕，尤其是打贏韓國隊，讓全台激昂，王柏傑當時也在社群直呼爽，他今表示：「因為對手真的非常強，太開心了，我相信大家都很激動。」至於是不是和朋友一起看比賽？他強調：「四場都有看，都是自己看。」

