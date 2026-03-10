自由電子報
娛樂 最新消息

靈魂沙發開唱倒數！團員狂拉十幾次肚子 身體驚人反應曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕樂團SoulFa靈魂沙發去年底發行第三張專輯《失望的山》，並宣告將於3月13日在台北THE WALL LIVE HOUSE舉辦發片專場。目前籌備進度已達90%，主唱本山、貝斯手亨利與吉他手PooPoo密謀在演出中端出「專輯裡聽不到」的改編驚喜。面對即將到來的專場壓力，主唱本山淡定表示現在心情「前所未有的棒」，亨利更補充更多的是即將把成果展現給樂迷們的興奮感。

靈魂沙發即將舉辦發片專場。（放飛音樂提供）靈魂沙發即將舉辦發片專場。（放飛音樂提供）

談及新專輯《失望的山》，靈魂沙發試圖傳達在社會期待的坡道上，與其盲目往上爬，不如誠實「回頭看」的勇氣。這種概念也延伸到了演唱會的曲目安排，靈魂沙發透露，這次特別準備了許多封存兩三年、許久未唱的舊歌，並將其重新改編成「現場限定版」，直言這些曲目在串流平台上絕對聽不到。主唱本山自信地對樂迷喊話：「這些周邊與演出都是精雕細琢出來的，請大家盡情用新台幣懲罰我們！」

有趣的是，這場專場不僅是樂迷的集會，更像是一場大型親友見面會。貝斯手亨利感性表示，這次特別邀請了許多在製作專輯期間給予幫助的好友，希望讓他們在現場見證作品成果。除了親友團的行動力挺，現場也將邀請參與專輯製作的幕後功臣，包括攝影師、設計師以及周邊製作夥伴等團隊成員。

靈魂沙發即將舉辦發片專場。（放飛音樂提供）靈魂沙發即將舉辦發片專場。（放飛音樂提供）

回顧剛結束的春節假期，團員們的過節方式也各有亮點。主唱本山留在台北觀察年節氣氛，卻因初一訂不到餐廳而苦惱；貝斯手亨利則是閉關練琴，為了演出調整心情與音色，甚至自曝過年期間「拉了十幾次肚子」，身體在做另類的大掃除。PooPoo則回台南關廟走春，雖然去了嘉義城堡等熱門景點，卻被其他團員吐槽行程很無聊。

目前《失望的山》專場門票已於遠大售票系統開賣，預售單人票950元。樂團承諾當天除了帶來《失望的山》、《無聲》等專輯新歌，也會透過親手捏製的陶藝品與限定版T-shirt等周邊回饋歌迷。

