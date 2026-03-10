柯震東破相縫30針...曝童年喝符水嚇跑「滿屋日本軍人惡夢」

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯震東、王柏傑和陳姸霏、楊銘威今宣傳Netflix新戲《乩身》，當年柯震東2022年底拍這齣戲，被特寫臉部的無人機撞上顴骨，導致劃傷，送醫縫合30針，今受訪時他坦言當時確實有陰影，傷疤若素顏還是能看出來，「已經過了好幾年，後面作品還是會看到疤痕，看一看當作是人生烙印，希望未來醫美越來越進步。」是不是當天沒拜拜？他打趣說：「從那天後，我每天都會拜，香還拿最粗的。」變得特別虔誠呢。

Netflix新戲《乩身》宣傳，劇中演員楊銘威（左起）、柯震東、陳姸霏、王柏傑。（記者陳奕全攝）

會不會因此有容貌焦慮？他認為時代進化很快，不斷有新的醫美推陳出新，還藉機打廣告，「希望可以在各個狀況展現十分的我，我每天出門都十分，肯定要的。」

請繼續往下閱讀...

然而他戲裡有裸上身的戲，並不像一般男星為了裸戲練得特別精壯，他說：「我看小說版壯到不可思議，但我們要呈現男主角為世界充滿絕望，那時放棄六塊腹肌。」而陳姸霏當場目睹柯震東半裸，她只忙著拍戲，沒時間分心欣賞身材，此時柯震東立刻搶話：「真的沒有很好看，這身材就是正常男性，不會分心。」

柯震東戲裡飾演三太子的乩身，為了角色，他開拍前到住家附近的廟擲筊，得到神明同意，還去拍攝場景附近的廟拜碼頭。

柯震東（左）、王柏傑為Netflix新戲《乩身》宣傳。（記者陳奕全攝）

問他們是否常常到廟裡求事？柯震東說確實會去業界前輩介紹的廟求平安，「會問收入之類的民生問題，桃花的話沒問過，也不想知道。」他錢包有許多平安符，小學時也喝過符水，因當時看港片《大隻佬》，被戲裡日本軍人把張柏芝的頭砍掉畫面嚇到，當時做惡夢，夢到房間都是日本軍人，媽媽急帶他去收驚，沒想到喝完符水就沒再做惡夢，果然科學的盡頭是玄學。

而楊銘威也曾到廟裡問事，他說奶奶有阿茲海默症，有陣子半夜會爬起來喝酒，變得太活潑，帶去醫院檢查後沒有結論，便到朋友介紹的廟裡，把衣服拿去過香爐，「當時乩身說有『老祖宗』來打擾，很神奇，過完香爐後就沒有再發生過起來喝酒的事。」讓人詫異。

《乩身》將於4月2日於Netflix上線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法